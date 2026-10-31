Armada incauta más de 2 toneladas de cocaína en el mar Caribe

La Armada Nacional, en una operación con autoridades de Estados Unidos, logró la incautación en las últimas horas de 2.001 kilogramos de cocaína e interceptó dos embarcaciones con cinco sujetos a bordo en aguas del Caribe colombiano. La información fue dada a conocer por el presidente Abelardo De La Espriella en sus redes sociales.

En ese sentido, la operación de interdicción marítima fue desarrollada por unidades de la Armada Nacional, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de los Estados Unidos, y en ella interceptaron dos embarcaciones tipo Go Fast en las que encontraron 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 2.000 paquetes. Durante el procedimiento también fueron capturados cinco sujetos.

Narcotráfico Foto: referencia, Flow

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La información también la dio a conocer el presidente Abelardo De La Espriella en sus redes sociales. Dijo el mandatario que la incautación de este cargamento representa una afectación superior a los 92 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales e impidió que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.

De La Espriella destacó que los narcotraficantes intentaron deshacerse del cargamento arrojando varios paquetes al mar para evadir a las autoridades, pero la reacción del cuerpo de guardacostas permitió rescatar 80 bultos con las más de 2 toneladas de cocaína.



“Durante la operación, los narcotraficantes intentaron deshacerse del cargamento arrojando varios paquetes al mar para evadir a las autoridades. ¡No lo lograron! Nuestros Guardacostas desplegaron un operativo de búsqueda y recuperación que permitió rescatar los 80 bultos con los 2.000 paquetes de cocaína. Los cinco tripulantes y las dos embarcaciones quedaron a disposición de las autoridades”.

Agregó el Presidente que “¡A los narcoterroristas se les acabó la tranquilidad!” ya que se van “a perseguir sus rutas, golpear sus estructuras financieras y cerrarles todos los caminos”.

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“No permitiremos que utilicen nuestros mares para inundar de droga al mundo”, concluyó.