Sincelejo lleva más de dos meses sin sicariatos

Sincelejo completa más de dos meses sin registrar homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato, un resultado que representa un cambio significativo frente a los niveles de violencia que enfrentaba la capital de Sucre en años anteriores. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, el último caso de este tipo ocurrió el 20 de agosto de 2026 y, desde entonces, no se han reportado nuevos hechos de estas características.

La cifra contrasta con el panorama de inseguridad que vivió la ciudad durante 2023, cuando se registraba, en promedio, un asesinato por sicariato cada 18 horas. En ese momento, la frecuencia de estos crímenes generaba preocupación entre los habitantes y mantenía a Sincelejo bajo un escenario de temor por la presencia y las acciones de estructuras delincuenciales.

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Frente a este cambio en los indicadores de seguridad, el alcalde Yahir Acuña atribuyó los resultados a la implementación de una estrategia integral para combatir el crimen. Entre las principales medidas destacó el funcionamiento permanente del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una iniciativa que articula a diferentes instituciones del Estado para enfrentar las organizaciones criminales y reducir actividades como el microtráfico y la extorsión.

Imagen de archivo. CTI foto refrencia

El mandatario también reconoció el trabajo de la Policía Nacional y de las demás fuerzas estatales, al señalar que la disminución de estos delitos responde a una labor conjunta que combina acciones operativas y programas sociales.



La apuesta de la alcaldía ahora está enfocada en mantener esta tendencia y evitar que los homicidios por sicariato vuelvan a afectar a la población. Para ello, se busca reforzar la presencia policial en los sectores considerados críticos, fortalecer las labores de inteligencia militar y promover la participación de las comunidades.