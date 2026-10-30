Envían a la cárcel a alias 'Cleiver', señalado de instalar cilindros del ELN en Barranquilla

A la cárcel deberá ser enviado en las próximas horas Cleiver Jesús Pérez Sánchez por orden de un juez de control de garantías, tras su presunta relación con los hechos ocurridos en Barranquilla y Soledad el pasado 8 de octubre, en los que se abandonaron banderas del ELN y cilindros en corredores de movilidad estratégicos del Atlántico.

El procesado no quiso aceptar los cargos en su contra por concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de explosivos agravados. No obstante, durante las audiencias, la Fiscalía presentó como evidencia el hallazgo de bloques de pentolita en la vivienda del capturado, ubicada en el barrio El Manantial, en Soledad.

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Según el informe pericial, se trata de un explosivo de alto poder destructivo utilizado en labores de demolición y clasificado como material de uso privativo de la Fuerza Pública.

Además, el fiscal del caso expuso elementos que vincularían a Pérez Sánchez con la aparición de dos cilindros y una bandera del ELN en el puente de la Circunvalar con Murillo y en cercanías de la Terminal de Transporte. Por medio de vídeos de cámaras de seguridad, dice el ente acusador, se puede apreciar como Cleiver ayuda a colocar los cilindros que buscaban sembrar terror en el área metropolitana.



“Los dos hombres se acercaron al vehículo y bajaron los elementos, los cuales serían claramente dos cilindros y una bandera del ELN. Claramente, constituyen materiales probatorios válidos para inferir la relación que tendría el señor Cleiver Jesús Pérez con el vehículo del que descendieron estos objetos”, declaró el juez durante la diligencia.

Recordemos que 'Cleiver' sería un presunto integrante de la banda Los Costeños, aunque la Fiscalía no descartó que haya tenido reuniones con cabecillas urbanos del ELN en Barranquilla.

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De hecho, por la aparición de estos cilindros y la bandera subversiva, las autoridades están tras la pista de al menos cuatro personas más que también harían parte de la logística de los hechos.