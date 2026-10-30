Presidente De la Espriella anuncia que obras del Ernesto Cortissoz estarán listas en 15 días

Este viernes en Barranquilla el presidente Abelardo de la Espriella dio apertura a las obras de reconstrucción, ampliación y urbanismo del Tajamar Occidental, punto en el que el río Magdalena se une con el Mar Caribe.

Allí anunció que las obras requieren una inversión cercana a los 380.000 millones de pesos para recuperar 5 kilómetros de tajamar, occidental y que el Gobierno Nacional a través del ministerio de comercio , industria y Fontur, apoyará en este proyecto con obras complementarias por 100.000 millones de pesos.

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El presidente aseguró que buscará reivindicar lo que calificó como un olvido histórico del Gobierno Nacional con la capital del Atlántico y anunció que la entrega del aeropuerto a la ciudad estaría lista en 15 días.

"Tenemos toda la confianza en su administración para ayudarnos en ese propósito, por eso la entrega del aeropuerto y va a estar listo en 15 días. Vamos a llevarle un aeropuerto a Barranquilla como se lo merece la capital alterna de Colombia y la ciudad que es referente para Colombia y el mundo, porque en dos décadas logró una transformación pocas veces vista en otra ciudad", puntualizó el presidente.



Durante su intervención, el mandatario también elogió la transformación de la ciudad en manos del alcalde Alejandro Char al asegurar que a diferencia de otras regiones donde ha llegado a reclamar, a Barranquilla llegó a felicitar.

"Así como he llegado a otras regiones a reclamar y a guapiar, aquí llego a felicitar porque aquí la plata de los impuestos se ve. Digan lo que digan, inventen lo que inventen, aquí se ven las inversiones, aquí se hacen las obras en tiempo récord, con compromiso y trayéndole desarrollo a la ciudad", expresó.

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El presidente atribuyó los avances de Barranquilla al trabajo articulado entre la administración Distrital, los empresarios y la ciudadanía. Según dijo, la ciudad pasó de estar en una situación económica difícil y de espaldas al río, a convertirse en un referente de progreso para Colombia y el mundo.

Desde Barranquilla, el presidente De la Espriella aseguró que buscará reivindicar lo que calificó como un olvido histórico del Gobierno con la capital del Atlántico y anunció que la entrega del aeropuerto a la ciudad estaría lista en 15 días. #VocesySonidos pic.twitter.com/o8qd82A0hg — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 30, 2026