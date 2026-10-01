Presidente De la Espriella entrega al Distrito la realización de las obras del Ernesto Cortissoz

A partir de este jueves, con la firma de un nuevo convenio, la Alcaldía de Barranquilla tendrá la misión de poner en marcha las obras de mantenimiento y adecuación que requiere el Aeropuerto Ernesto Cortissoz para mejorar sus condiciones de operación y servicio.

Así lo anunció el propio presidente Abelardo de la Espriella, quién indicó que este convenio será asumido durante 18 meses, lo que no significa que durante este tiempo deje de ser de la Nación, pues en manos de la Aeronáutica Civil seguirán algunas funciones como el manejo de la pista y la seguridad de la operación del aeropuerto.

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"El Ernesto Cortissoz seguirá siendo de la nación. La Aeronáutica Civil conservará las competencias que le corresponden sobre la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y los demás asuntos que por su naturaleza deben permanecer bajo la responsabilidad de la Aeronáutica Civil. El Distrito de Barranquilla asumirá temporalmente determinadas funciones sobre áreas del terminal una vez se cumplan todas las condiciones técnicas y jurídicas que hemos establecido en el acuerdo. El distrito está dispuesto a invertir y tiene capacidad para ejecutar, ya lo hemos visto", dijo el presidente.

Para este propósito, el Concejo de Barranquilla ya dio vía libre al Distrito para comprometer 40 mil millones de pesos para el desarrollo de estos trabajos, de los cuales $15.000 millones corresponderán a la presente vigencia fiscal y los $25.000 millones restantes serían incorporados en el presupuesto de 2027.



La cesión del aeropuerto se conoce después de que el alcalde Alejandro Char solicitó al presidente Abelardo de la Espriella que el Distrito asumiera la administración de la terminal aérea, con el propósito de impulsar las obras que requiere esta infraestructura.

"Nosotros nos pasamos pidiéndole al Gobierno Nacional de turno, que le entregará está joya a la ciudad, porque sentíamos que este aeropuerto no tenía dolientes. de bajaban la inversionistas y visitantes de los aviones y no encontraban un punto de contacto", dijo el alcalde Alejandro Char, quién celebró la decisión del presidente Abelardo De La Espriella al considerarla como una oportunidad para el desarrollo de la ciudad.

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El acto contó con la participación de empresarios, representantes de los gremios y trabajadores del aeropuerto, quienes acompañaron este nuevo paso en el proceso para transformar el Ernesto Cortissoz en una terminal con mejores condiciones para atender las necesidades de Barranquilla y el área metropolitana.