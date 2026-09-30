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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Presidente De La Espriella anuncia reconstrucción de puente peatonal INEM en Soledad, Atlántico

Presidente De La Espriella anuncia reconstrucción de puente peatonal INEM en Soledad, Atlántico

La ministra de Transporte, Elsa Noguera se sumó al anuncio manifestando que el puente será construido para que los estudiantes de Soledad lleguen seguros a clases y regresen tranquilos a casa.

puente peatonal Inem.png
Puente peatonal Idem, ubicado sobre la calle 30.
Alcaldía de Soledad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Dos años han transcurrido desde que el puente Peatonal que está ubicado justo en frente de los colegios Inem y el Itida, sobre la calle 30, en el municipio de Soledad, Atlántico, fue cerrado de forma preventiva por el deterioro de la estructura y el hurto reiterado de rejillas metálicas.

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La situación desencadenó múltiples protestas de padres de familia, docentes y los propios estudiantes de cinco colegios ubicados en este corredor, dado que a diario se exponen a ser atropellados al cruzar la transitada avenida, que es usada como principal arteria vial para ir al Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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El clamor de la comunidad finalmente fue escuchado, y el propio presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Invías financiará la construcción del nuevo puente peatonal y que la Gobernación del Atlántico, ya entregó los estudios y el diseño para que la obra quede contratada este mismo año.

La noticia fue aplaudida por padres de familia, que hoy se alistaban para una mesa de trabajo en busca de una salida al problema. Warner Rodas es padre de un estudiante.

“Fuimos escuchados. Pedimos mil disculpas a las personas que afectamos con este plantón, pero era para el beneficio de nuestros niños. Bienvenido sea el puente para nuestros niños, los 10.000 estudiantes de estos colegios, las personas que cruzan para las clínicas, los viejitos de la tercera edad que van a utilizarlo. Es un proyecto que beneficia a toda la comunidad del corredor educativo y hasta vendedores ambulantes”, dijo a los medios de comunicación.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera se sumó al anuncio del presidente y a través de su cuenta de X manifestó que el puente será construido para que los estudiantes de Soledad lleguen seguros a clases y regresen tranquilos a casa.

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