Adolescente de 14 años lleva cinco meses sin medicamento para su atrofia muscular en Sucre

A sus 14 años, Adrián ya no puede caminar como antes. Los dolores y la debilidad muscular que le ocasiona la atrofia múscular espinal tipo 3 que padece desde hace varios años, cada vez son mayores. Sumado a esto, debe lidiar con su EPS Coosalud, que a pesar de las acciones de tutela falladas a su favor, hace cinco meses no le entrega el medicamento que lo ayuda a frenar el deterioro de su enfermedad.

Este adolescente, estudiante de noveno grado de un colegio en San Onofre, clama por ayuda, porque quiere poder llevar una vida propia de un niño de su edad.

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“Por favor, ayúdame a conseguir ese medicamento que mi calidad de vida cada día se está deteriorando. Lo que hacía antes, ya no lo puedo hacer. Me siento muy cansado y quiero salir adelante”, fueron las palabras del menor en un video de sus redes sociales.

Gina Patricia Blanco, madre del menor, afirma que la EPS le ha prorrogado la entrega del medicamento todo este tiempo, por lo que junto a compañeros del colegio de su hijo y otros familiares, en señal de protesta, se tomaron la sede de Coosalud en el municipio de San onofre, Sucre.



“La salud de mi hijo cada día está más deteriorada. Ya camina muy poco. Los dolores son muy fuertes. Hay veces que pide que lo acuesten en el piso porque no soporta. Está todo el tiempo con fatiga muscular, cansancio. La debilidad se está haciendo mucho más notoria. Aparte de la atrofia muscular, también tiene una hipertensión arterial. Todas esas cosas influyen demasiado”, denunció su madre.

El deterioro en la salud de Adrian, también está afectando su vida escolar. El menor que estudia en la Institución Educativa Santa Clara, en San Onofre, ha tenido que faltar a clases cuando despierta con demasiado dolor o cansancio, condiciones que podrían mejorar con la aplicación del medicamento.

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BLU Radio se contactó con la EPS Coosalud y afirman que están pendiente de entregarles el medicamento.