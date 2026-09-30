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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Juez Hugo Carbonó rechaza críticas de fiscal Camargo por demora en juicio a Nicolás Petro

Juez Hugo Carbonó rechaza críticas de fiscal Camargo por demora en juicio a Nicolás Petro

La fiscal general Luz Adriana Camargo, en una entrevista, señaló que el proceso lleva cerca de dos años y medio en audiencia preparatoria por asuntos relacionados con la agenda judicial.

Nicolás Petro.
Nicolás Petro. Foto tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

El juez segundo penal especializado del circuito de Barranquilla, Hugo Carbonó, salió al paso de las declaraciones de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre la duración del proceso contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, afirmando que la demora para que inicie el juicio contra el hijos del expresidente petro, no es atribuible a su despacho.

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El juez precisó que actualmente el proceso, en el que Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, es acusado por la Fiscalía, se encuentra en el Tribunal Superior de Barranquilla.

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El togado explicó que el pasado 17 de junio el proceso fue enviado al Tribunal y quedó en manos del magistrado Demóstenes Camargo De Ávila, quien deberá resolver más de 800 apelaciones presentadas por la defensa y la Fiscalía frente a las pruebas que fueron admitidas y rechazadas para el juicio oral.

La reacción del juez se produjo después de que la fiscal general, en una entrevista, señaló que el proceso lleva cerca de dos años y medio en audiencia preparatoria por asuntos relacionados con la agenda judicial.

Frente a esto, Carbonó sostuvo que esa afirmación está “fuera de contexto” y defendió la actuación de su despacho, que tuvo que revisar cerca de 1,5 millones de elementos probatorios presentados por las partes y adoptar decisiones sobre cuáles podían ser utilizados durante el juicio oral. Análisis que, afirma el togado, se realizó en tiempo récord, pese a la carga laboral del despacho.

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