Condenan a 6 años de cárcel a Arcadio Martínez por ocultar pruebas en caso contra Silvia Gette

En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a 6 años de prisión y el pago de 2.451 millones de pesos al polémico abogado Arcadio Martínez, exapoderado de Silvia Gette, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, “por el delito de ocultamiento”.

En el documento del fallo, el magistrado ponente, Jorge Eliécer Cabrera, expuso que el 10 de febrero de 2013, cuando investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron al abogado, este destruyó una simcard que contenía información relacionada con el soborno que pretendía pagarle al exparamilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, excabecilla del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que cambiara la versión que señalaba a su cliente Silvia Gette Ponce, como presunta autora intelectual del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en agosto de 2003 en el suroccidente de Barranquilla.

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Detalla el magistrado que, cuando Martínez Pumarejo se encontraba bajo custodia en las instalacione de la URI, habría intentado ocultar un teléfono BlackBerry en el cielo raso del baño y allí destruir el dispositivo con la tarjeta SIM, sin embargo, al ser descubierto por un agente del CTI, el abogado le ofreció $100 millones a cambio de no reportar lo ocurrido.

Hay que recordar que previamente al traslado del abogado a las instalaciones de la URI, la Fiscalía lo capturó en flagrancia cuando intentaba entregar más de 200 millones de pesos a una persona que alias 'Don Antonio' habría designado para recibir el dinero.



Así las cosas, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó revocar el fallo absolutorio de primera instancia, capturar al abogado y negar la prisión domiciliaria.

"Líbrese orden de captura a los miembros de Policía Judicial o Policía Nacional, para que capturen a Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, por razón de este proceso penal, una vez materializada la misma se coloque a disposición del Juzgado de origen o sea el Juzgado que haga sus veces", reza en el documento.

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También se debe tener en cuenta que contra el fallo de primera instancia que absolvió a Martínez, fue interpuesto el recurso de apelación por el hoy Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que representaba a Paulina Ceballos, esposa del asesinado ganadero.

La apelación fue presentada por Natalie Arteta, apoderada del hoy mandatario de los colombianos, y el Ministerio Público, que solicitaron la revocatoria integral de la absolución.

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De igual forma, hay que resaltar que en su momento, alias 'Don Antonio' le contó a la Fiscalía que Martínez en nombre de Silvia Gette, le ofreció 500 millones de pesos en total para cambiar su testimonio e incriminar tanto a Paulina Ceballos como al propio de La Espriella, en un entramado de manipulación de testigos.

Ante estas acusaciones de alias Don Antonio, Gette siempre ha sostenido que fue víctima del exparamilitar que la quería extorsionar y chantajear.

Contra el reciente fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Arcadio Martínez podrá presentar impugnación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.