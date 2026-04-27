Silvia Gette inicia firmas protocolarias para asumir rectoría de Uniautónoma

Acompañada de sus dos hijos y su abogada, llegó Silvia Gette a la Universidad Autónoma del Caribe para reasumir la rectoría de la institución, luego de que el Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, declarara improcedente la acción de tutela que interpuso el Ministerio de Educación con la intención de frenar su retorno.

Gette fue recibida entre aplausos y posó frente al busto de Mario Ceballos, su fallecido esposo y fundador de la universidad Autónoma, luego junto con su abogada Bianith Bohórquez , inició las firmas protocolarias para asumir, después de 13 años, nuevamente la rectoría de la institución.

El actual rector, Jorge Senior, indicó que se adelantará una transición ordenada que garantice la continuidad y calidad del servicio educativo. Por lo pronto Gette expresó que aún desconoce lo que viene con gran expectativa de lo que encontrará, pero que la meta es recuperar lo que se ha perdido.

“No sé qué pasó en la Universidad, no sé lo que hay en la universidad. Se que tenemos que salir adelante”, dijo Gette Ponce



La abogada Bianith Bohórquez indicó que a pesar del retorno de Gette, aún están a la espera que se resuelva una apelación en segunda instancia.

Es de recordar que Gette salió de la rectoría en 2013, luego de estar envuelta en procesos judiciales por soborno y abuso de confianza. Por ambos casos fue condenada. Sin embargo, un juez ordenó que volviera al cargo al considerar que esta fue retirada de su cargo como rectora en contra de lo que indica la normatividad.

En la actualidad en contra de Silvia Gette hay un proceso en etapa de juicio por el homicidio del arquitecto y ganadero Fernando César Cepeda Vargas, en el que fue acusada como presunta determinadora.