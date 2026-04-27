Se cae tutela con la que buscaban frenar regreso de Silvia Gette a rectoría de Uniautónoma

La actividad académica en la Universidad Autónoma del Caribe está en medio de la expectativa por el anuncio del regreso de Silvia Gette a la rectoría de la institución a partir de este 27 de abril, luego de que el Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación con la que buscaban frenar su retorno.

De acuerdo con el juzgado, que en días pasados emitió una medida cautelar para evaluar el proceso, no procede ningún recurso para frenar la providencia emitida el 8 de abril de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el cual ordenaba el inmediato reintegro de la también abogada.

Ante esta información, el rector Jorge Senior emitió un comunicado en el que indica que acata la comunicación e iniciará una "transición ordenada que garantice la continuidad y calidad del servicio educativo".

"Mediante la presente comunicación se ordena la suspensión de los términos de todas las actuaciones administrativas internas, los cuales serán reanudadas hasta nueva orden de las autoridades", indicó Senior.



Esto pone en suspensión varios procesos disciplinarios internos que se adelantan en la universidad contra directivos y docentes, por prácticas que constituyen presunto acoso laboral y abuso de funciones; los cuales deberán ser retomados una vez se cumpla con el proceso.

Es de recordar que Gette salió de la rectoría en 2013, luego de estar envuelta en procesos judiciales por soborno y abuso de confianza. Por ambos casos fue condenada. Sin embargo, un juez ordenó que volviera al cargo al considerar que esta fue retirada de su cargo como rectora en contra de lo que indica la normatividad.