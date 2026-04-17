En firme fallo de primera instancia que ordena reintegro de Silvia Gette a rectoría de UniAutónoma

La mañana de este viernes culminó la audiencia en la que un juez de control de garantías ordenó que Silvia Gette sea restituida en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, al considerar que hay pruebas con las que se puede inferir que su salida del cargo se dio de manera irregular.

La diligencia, que se encontraba en etapa de alegatos, terminó con las intervenciones de la Fiscalía y la defensa, quienes pidieron al juez de segunda instancia mantener esta decisión inicial y cuestionaron las apelaciones presentadas por el Ministerio de Educación, del representante de la Uniautónoma y hasta del mismo Ramsés Vargas.



"Es atrevido" decir que se afectará a Uniautónoma con el regreso de Silvia Gette"

La fiscal criticó el pronunciamiento del abogado de la universidad sobre un supuesto error de cálculo en el cumplimiento de la condena de Silvia Gette, pues aseguró que el juez se basa en las actas que confirman que la pena fue cumplida.

A su vez, consideró que "es atrevido y hasta temerario" decir que se va a afectar el normal funcionamiento de la universidad con el regreso de Gette, "cuando nada cambio, solo la persona que ocupará el cargo de rector" y, por el contrario, la noticia ha causado hasta "complacencia y empatía en la ciudad de Barranquilla y al interior de la universidad".

A su turno, la abogada Bianith Bohórquez, defensa de Silvia Gette, insistió en que sí hay inferencia razonable para decir que presuntamente hubo falsedades en la designación de Ramsés Vargas como rector, que su llegada al cargo se dio de manera ilegal y que, aún cuando la justicia lo absolviera o prescribiera el caso, a la víctima del proceso se le debe restituir su derecho de regresar al cargo del que fue retirada de manera ilegítima.



La defensa insistió en que la pena impuesta a Gette está cumplida y que ella está libre desde hace cuatro años. La abogada, al igual que la representante de la Fiscalía, recordó que la universidad no está intervenida, sino bajo un proceso de vigilancia especial que bien podría continuar con Gette en la rectoría, si así el Ministerio de Educación lo requiere.

Los alegatos presentados por el Ministerio de Educación y la universidad pasarán a revisión de segunda instancia, sin que haya efecto de suspensión al fallo de hoy. A su vez, queda pendiente si la medida cautelar tomada por otro juez, quien dijo que debía ser suspendido el efecto de este fallo, será procedente.