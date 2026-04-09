En cuestión "de días" Silvia Gette volvería a asumir la rectoría de Uniautónoma

Más temprano que tarde será el regreso de Silvia Gette Ponce a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, donde ingresaría en cuestión de días, no semanas ni meses, para asumir el cargo que perdió en 2013 cuando enfrentaba varios procesos judiciales.

Un juez falló a favor de Gette para que sea restituida en el cargo y ahora solo es cuestión de que el juzgado emita los oficios correspondientes, lo cual ocurriría la próxima semana cuando el Ministerio de Educación (MEN) y la Uniautónoma argumenten sus apelaciones a esta decisión.

Con estos oficios, comenzarán de una vez los trámites administrativos para inscribir ante el MEN el acta que oficializa a Gette como rectora e iniciar la transición, explicó su abogada Bianith Bohórquez, la mañana de este jueves.

"Por parte del juzgado tendríamos el acta el día lunes (13 de abril), pero la transición, debido a trámites administrativos, sí tardaría de tres a cuatro días hábiles. No puedo dar una fecha exacta, porque toca acudir al Ministerio de Educación, este tiene que sacar el acta donde se refrenda la decisión y esto pues lleva consigo unos días", explicó Bohórquez.



Según esta defensa, a pesar de que el Ministerio de Educación apeló el fallo que reconoce como víctima a Silvia Gette y da vía libre para su regreso, la entidad no podría oponerse a su nombramiento como rectora. Es más, precisó que el MEN solo mantuvo a la universidad bajo un proceso de vigilancia especial, mas no está intervenida por el Gobierno.

En rueda de prensa, Gette Ponce criticó la propuesta de estatizar a la Uniautónoma y dejó claro que no seguirá con ningún plan para hacer pública esta institución.

"Para mí fue un balde de agua, quedé paralizada cuando escuché eso, porque no, esa es una universidad privada. No pueden sostener las universidades públicas de Colombia, porque tienen miles de problemas, como ocurre con la Universidad del Atlántico, ¿y van a tomar otra universidad? ¡No!", expresó.

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Gette sostuvo que no entrará para hacer despidos masivos, sino que requiere del apoyo de los que hoy están y también de quienes la acompañaron en su época para sacar adelante la universidad.