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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En cuestión "de días" Silvia Gette volvería a asumir la rectoría de Uniautónoma

En cuestión "de días" Silvia Gette volvería a asumir la rectoría de Uniautónoma

Gette reapareció ante la opinión pública tras recibir la orden de un juez de ser reintegrada como rectora de la universidad.

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