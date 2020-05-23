Blu Radio Silvia Gette
Silvia Gette
Silvia Gette rompe en llanto durante el juicio: "Yo no mandé a matar a Fernando Cepeda"
El ganadero Fernando Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares.
Silvia Gette: Corte Suprema tumba absolución de proceso contra la exrectora de la UAC
La Corte Suprema de Justicia condenó a Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, a cinco años de prisión por abuso de confianza calificado y agravado.
Ordenan preclusión del proceso de Silvia Gette por el autopréstamo de $1.100 millones
La decisión fue tomada por el Tribunal de Barranquilla el pasado 5 de febrero.
Indignación por foto de Silvia Gette celebrando en su casa por cárcel en medio de la pandemia
La exrectora de la Uniautónoma fue cobijada con prisión domiciliaria por ser población de riesgo.
Revelan que Silvia Gette está en prisión domiciliaria y no en la cárcel del Buen Pastor
Según se pudo conocer, la colombo-argentina goza de esa condición desde el mes de mayo. La mujer cumple una condena de nueve años por autoprestarse 1 millón de dólares de la Universidad Autónoma del Caribe.
Niegan preclusión a Silvia Gette por caso de autopréstamos
Juez no consideró los argumentos de la defensa sobre el vencimiento de los términos.
Fiscalía acusa Silvia Gette como determinadora del homicidio del ganadero Fernando Cepeda
El ente acusador encontró elementos suficientes para señalar que la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe ordenó el homicidio del esposo de Maria Paulina Ceballos.
Aplazan lectura de fallo en caso de Silvia Gette por el delito de abuso de confianza
Actualmente, Gette Ponce está recluida en la cárcel el Buen Pastor cumpliendo una condena de 9 años de prisión.
Entre lágrimas, Silvia Gette negó haberse apoderado de recursos de UniAutónoma
La exrectora de la institución rompió en llanto en medio de una audiencia y reconoció adquirir préstamos como derecho de todos los empleados.
Tribunal de Barranquilla niega tutela con la que Silvia Gette buscaba regresar a casa
Gette deberá continuar en El Buen Pastor cumpliendo la condena de 9 años de prisión por apropiarse de dineros que salieron de Uniautónoma.