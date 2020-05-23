En vivo
Silvia Gette

Silvia Gette

  Silvia Gette.jpg
    Silvia Gette
    Foto: Blu Radio
    Caribe

    Silvia Gette rompe en llanto durante el juicio: "Yo no mandé a matar a Fernando Cepeda"

    El ganadero Fernando Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares.

  • 4595_franz
    franz
    Judicial

    Silvia Gette: Corte Suprema tumba absolución de proceso contra la exrectora de la UAC

    La Corte Suprema de Justicia condenó a Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, a cinco años de prisión por abuso de confianza calificado y agravado.

  • 307124_Blu Radio / Silvia Gette. Foto: BLU Radio
    Blu Radio / Silvia Gette. Foto: BLU Radio
    Caribe

    Ordenan preclusión del proceso de Silvia Gette por el autopréstamo de $1.100 millones

    La decisión fue tomada por el Tribunal de Barranquilla el pasado 5 de febrero.

  • Silvia Gette
    La exrectora Silvia Gette junto a varios invitados.
    Caribe

    Indignación por foto de Silvia Gette celebrando en su casa por cárcel en medio de la pandemia

    La exrectora de la Uniautónoma fue cobijada con prisión domiciliaria por ser población de riesgo.

  • 72218_Silvia Gette. Foto: suministrada a BLU Radio
    Silvia Gette. Foto: suministrada a BLU Radio
    Caribe

    Revelan que Silvia Gette está en prisión domiciliaria y no en la cárcel del Buen Pastor

    Según se pudo conocer, la colombo-argentina goza de esa condición desde el mes de mayo. La mujer cumple una condena de nueve años por autoprestarse 1 millón de dólares de la Universidad Autónoma del Caribe.

  • 307124_Blu Radio / Silvia Gette. Foto: BLU Radio
    Blu Radio / Silvia Gette. Foto: BLU Radio
    Caribe

    Niegan preclusión a Silvia Gette por caso de autopréstamos

    Juez no consideró los argumentos de la defensa sobre el vencimiento de los términos.

  • 6055_franz
    franz
    Judicial

    Fiscalía acusa Silvia Gette como determinadora del homicidio del ganadero Fernando Cepeda

    El ente acusador encontró elementos suficientes para señalar que la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe ordenó el homicidio del esposo de Maria Paulina Ceballos.

  • 335726_BLU Radio/ Silvia Gette. Foto: Cortesía
    BLU Radio/ Silvia Gette. Foto: Cortesía
    Judicial

    Aplazan lectura de fallo en caso de Silvia Gette por el delito de abuso de confianza

    Actualmente, Gette Ponce está recluida en la cárcel el Buen Pastor cumpliendo una condena de 9 años de prisión.

  • 338010_Blu Radio/ Silvia Gette. Foto: Cortesía
    Blu Radio/ Silvia Gette. Foto: Cortesía
    Judicial

    Entre lágrimas, Silvia Gette negó haberse apoderado de recursos de UniAutónoma

    La exrectora de la institución rompió en llanto en medio de una audiencia y reconoció adquirir préstamos como derecho de todos los empleados.

  • 135822_Foto: Diana Ospino.
    Foto: Diana Ospino.
    Judicial

    Tribunal de Barranquilla niega tutela con la que Silvia Gette buscaba regresar a casa

    Gette deberá continuar en El Buen Pastor cumpliendo la condena de 9 años de prisión por apropiarse de dineros que salieron de Uniautónoma.

