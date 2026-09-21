Bloquean vía al aeropuerto Cortissoz para exigir reparación de puente peatonal en Soledad

Tal como lo advirtieron en días pasados, los padres de familia de colegios como el Inem y el Itida en el municipio de Soledad (Atlántico) decidieron protestar la mañana de este lunes con un bloqueo sobre la calle 30 que paraliza el tránsito desde y hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Los padres atravesaron llantas y se plantaron sobre la carretera con pancartas en las que reclaman la urgente reparación del puente peatonal, a la altura del colegio Inem, así como la instalación de reductores de velocidad en la zona mientras se adelantan las obras, para evitar accidentes como el que sufrió un estudiante de octavo grado del colegio Itida, quien quedó debajo de un vehículo sin frenos y sufrió algunas heridas leves cuando cuando intentaban cruzar esta calle 30.

Los padres de familia afirman que la protesta, la cual incluye hasta simulacro de accidentes, seguirá hasta que las autoridades hagan presencia y definan cómo será la intervención.

"Nosotros vamos a seguir porque tenemos que hacernos sentir. Si nos matan un niño, ¿quién nos lo devuelve el niño? Estaremos hasta que venga el gobernador, la alcaldesa, que alguien dé la cara y se comprometa con el problema", manifestó Warner Rodas, padre de familia.



A esta hora hay bloqueo en la vía que conduce de Barranquilla al aeropuerto Ernesto Cortissoz, por cuenta de una protesta de las comunidades educativas del Inem y el Itida que reclaman la reparación de un puente peatonal. La estructura fue cerrada debido a su deterioro pic.twitter.com/MsOPjIBvFj — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 21, 2026

En este corredor están ubicados cinco colegios, con aproximadamente 11.000 estudiantes, lo que representa el 20% de la población estudiantil del municipio de Soledad, quienes a diario están exponiendo sus vidas al atravesar esta vía nacional.

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Dice Lorena Martínez, rectora del colegio Inem, que el puente está tan deteriorado que se está cayendo a pedazos y la caída de escombros aumenta el riesgo de accidentes sobre la vía.

"No hay una mesa de trabajo ni un cronograma que sea claro frente a esta problemática, que no solamente afecta la movilidad de los estudiantes, sino también la seguridad de los transeúntes, de buses, de motos, de las personas que transitan por acá, porque el puente literalmente se está cayendo a pedazos. Hace unos días cayó una placa de metal, o sea, podrán imaginar el peligro al que las personas se están exponiendo", advirtió la rectora.

El puente fue cerrado de forma preventiva desde junio de 2024 por el deterioro de la estructura y el hurto reiterado de rejillas metálicas.

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Desde entonces la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, hasta rectores y padres de familia, han pedido al Invías ayuda con la intervención del puente, pero estos afirman que pese a ser una vía nacional, las obras de la estructura corresponden a la Gobernación del Atlántico.