Representantes jugaron con balón de playa como protesta a moción de censura contra minvivienda

Con balones de playa y flotadores, representantes del Pacto Histórico protagonizaron una particular protesta en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que el Senado negara la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Los congresistas utilizaron estos elementos para hacer referencia al viaje que realizó el funcionario a Santa Marta pocos días después del terremoto del 10 de agosto, hecho que motivó el llamado a rendir cuentas ante el Congreso.

La moción de censura fue sometida a votación en el Senado y terminó siendo negada por amplia mayoría. El resultado fue de 61 votos por el no y 27 por el sí, por lo que la iniciativa no logró avanzar a la Cámara.

Durante la sesión, senadores del Pacto Histórico y algunos integrantes de la Alianza Verde utilizaron un balón de playa para simular una escena relacionada con la permanencia del ministro en Santa Marta mientras el país afrontaba la emergencia ocasionada por el terremoto.



A todos mis colegas los invito a reflexionar sobre la responsabilidad que implica ocupar una curul en el Congreso de la República. pic.twitter.com/PI0zyH37oX — Luis Miguel López Aristizábal (@LuismLopezA) September 15, 2026

El resultado en el Senado también impidió que la Cámara de Representantes continuara con el trámite de la moción. Aunque el debate estaba programado desde el 4 de septiembre, el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, explicó que el artículo 135 de la Constitución establece que, una vez una de las cámaras niega una moción de censura, la otra ya no puede continuar con el procedimiento.



La reacción de minvivienda

Tras conocerse la decisión, el ministro Jaime Andrés Beltrán aseguró que el resultado no representaba únicamente una victoria para el Gobierno, sino también para el país. El funcionario sostuvo que ahora podrá continuar con la ruta planteada para atender la reconstrucción tras el terremoto y avanzar en asuntos relacionados con vivienda y agua potable.

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"Yo creo que gana el país porque hay un plan, hay un trabajo, hay una ruta", manifestó Beltrán.

La jornada dejó así un nuevo episodio de tensión política en el Congreso, con una moción de censura que no consiguió los votos necesarios en el Senado y una protesta simbólica en la Cámara mediante elementos alusivos a una playa.