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Policía despliega operativo especial en Barranquilla para frenar las rodadas ilegales de Halloween

Los uniformados estarán en 11 puntos priorizados del sur de la ciudad para evitar que se realicen las caravanas prohibidas.

El Grupo de Operaciones Especiales y de Antidisturbios harán parte de los operativos.
El Grupo de Operaciones Especiales y de Antidisturbios harán parte de los operativos.
Policía Nacional
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Las autoridades harán cumplir el decreto que prohíbe las rodadas de Halloween en Barranquilla, a través de un robusto operativo de seguridad que han dispuesto con presencia permanente de policías en puntos clave de la capital del Atlántico para evitar el desarrollo de estas caravanas.

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Este dispositivo de seguridad está siendo desplegado en el sur de Barranquilla, en sectores como La Cordialidad, el barrio Siete de Abril, la avenida Circunvalar, a la altura de la Escuela de Policía Antonio Nariño, el corredor de la calle 17, Simón Bolívar, Villa San Pedro, Villa San Pedro II, El Bosque y Las Malvinas.

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Estos puntos fueron identificados por las unidades de inteligencia como posibles vías o zonas donde podrían darse estas rodadas ilegales de motocicletas. Allí también harán presencia unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios para anticipar posibles concentraciones, prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y garantizar la tranquilidad ciudadana.

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"Estaremos realizando controles para garantizar el cumplimiento de las restricciones que prohíben las caravanas y concentraciones vehiculares. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de estas fechas con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y abstenerse de participar en dichas caravanas", expresó el mayor Oscar Lozano, comandante del Distrito Norte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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De acuerdo con el decreto expedido por la Alcaldía, la prohibición de caravanas o rodadas de Halloween va desde las 6:00 de la mañana de este sábado 31 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre. En este lapso también está prohibida la circulación de motocicletas en el Gran Malecón del Río.

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