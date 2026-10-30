Renunció el secretario general de la Gobernación del Atlántico tras años de gestión

Pedro Lemus presentó su renuncia a la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico. La noticia fue confirmada por el gobernador Eduardo Verano, a través de sus redes oficiales, donde le agradeció a Lemus y destacó su valiosa gestión al servicio del Atlántico como ejecutor de las más grandes obras desarrolladas en el departamento.

Su labor fue clave para sacar adelante importantes proyectos sociales que han transformado la vida de miles de atlánticenses.

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Sobre Lemus

Es arquitecto, especialista en Planeación y Desarrollo Urbano Regional Sostenible y magíster en Desarrollo Social y Desarrollo Urbano Sostenible. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Ha ejercido como secretario de Planeación Departamental, secretario privado del gobernador, gobernador encargado del Atlántico y secretario general.



Durante la actual administración, uno de sus aportes más significativos ha sido su participación en la gestión y ejecución de iniciativas para la transformación y ampliación de la sede Centro de la Universidad del Atlántico, un proyecto que busca recuperar un espacio emblemático de la educación superior y abrir nuevas oportunidades de formación para los atlanticenses.

Desde la Secretaría General también participó en la articulación, seguimiento y ejecución de proyectos de infraestructura hospitalaria, educativa, deportiva y recuperación de espacios públicos, mediante el trabajo conjunto con alcaldías, entidades y dependencias del gobierno departamental.

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Su trayectoria incluye la participación en importantes proyectos como la ampliación de la Plaza de la Paz, los escenarios deportivos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los nodos del Sena, el Recinto Ferial Puerta de Oro y el Malecón del Río, así como iniciativas de vivienda de interés social y planeación territorial.