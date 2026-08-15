Gobernación del Atlántico enviará este domingo 50 toneladas de ayudas al Chocó

La Gobernación del Atlántico anunció que este fin de semana se hará un envío de 50 toneladas de ayudas humanitarias con rumbo hacia el Chocó. Asimismo, la Alcaldía de Barranquilla recolectó más de 300 unidades de sangre que servirán para apoyar a las víctimas que resultaron heridas por el terremoto.

Así las cosas, entre la Alcaldía y la Gobernación se han recolectado durante toda la semana al menos 200 toneladas de ayudas humanitarias, compuestas por alimentos no perecederos, comida para animales, ropa para bebé y otros implementos de primera necesidad que se recibieron en dos puntos de acopio: uno en el sector de Barranquillita y otro en la Galería de la Plaza de la Paz.

Precisamente, tras enviar ayudas hacia el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, el turno este fin de semana será para el Chocó. En ese sentido, el gobernador Eduardo Verano recibió un reporte de cuales son las principales necesidades en ese departamento. Dice el mandatario que la idea es que el envío se realice este domingo.

“Estaremos haciendo un importante envío mañana. Esperamos estar realizando entregas diarias, de tal manera que podamos ordenarnos con el lugar donde van a llegar las ayudas del departamento del Atlántico, porque obviamente ellos allá para recibir necesitan un andamiaje logístico y es lo que estamos esperando. Seguimos acá en la Galería de la Plaza de la Paz recibiendo más ayudas que la gente traiga”, resaltó el gobernador Verano de la Rosa.



Recalcó el mandatario que este sábado se acordarán los detalles de la recepción de los auxilios y también iniciará un proceso para entregar más donaciones, puntualmente hacia los albergues que en el caso del Chocó se están armando.

Por otro lado, la Alcaldía de Barranquilla y el Banco Nacional de Sangre confirmaron una recolección de 342 unidades de sangre que también serán donadas hacia las regiones golpeadas por el terremoto. Para los días 18, 19 y 20 de agosto se llevará a cabo otra jornada especial de donación de sangre en el primer piso de la sede de la Alcaldía Local de Riomar en el horario de 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

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Hay que recordar que el punto de recepción de ayudas de la Alcaldía está ubicado en la carrera 43 # 6-120, en Barranquillita, y permanece abierto las 24 horas del día de los 7 días de la semana para facilitar la entrega de donaciones.

En el caso del centro de acopio de la Gobernación del Atlántico, ubicado en la Galería de la Plaza de la Paz, este abre sus puertas todos los días de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.