Desde el Cesar despachan 30 toneladas de ayudas a Buenaventura

La Gobernación del Cesar anunció el envío de 30 toneladas de ayudas humanitarias con destino a la ciudad de Buenaventura. Hoy también se lleva a cabo otra jornada de donaciones liderada por la Diócesis de Valledupar y la Alcaldía en el parqueadero de la Catedral Santo Ecce Homo.

En ese sentido, desde el centro de acopio instalado por la Gobernación del Cesar, en la Plazoleta de Banderas, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, confirmó que se lograron recolectar 50 toneladas de ayudas para las víctimas del terremoto y, de ese total, se enviaron 30 toneladas a la ciudad de Buenaventura.

“Gracias al departamento del Cesar, a la ciudad de Valledupar y a todos los municipios por sus ayudas. Despachamos las primeras 30 toneladas de ayudas que van directo a Buenaventura, a esos hermanos que las están esperando”, expresó el funcionario.

La Gobernación destacó el apoyo del personal de la Defensa Civil, la Policía Nacional y más de 30 soldados de la Décima Brigada del Ejército en la operación logística de recolección de donaciones.



Asimismo, este sábado la Diócesis de Valledupar, Pastoral Social, el Banco de Alimentos, la Alcaldía de Valledupar y los organismos de socorro se unen en otra jornada de ‘donatón’ para reunir más ayudas destinadas a las personas y animales afectados por la emergencia.

Esta donatón se abrió a las 8 de la mañana y culminará a las 4 de la tarde en el parqueadero de la Catedral Santo Ecce Homo, donde estará habilitado el punto de recepción de las donaciones.

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Entre los productos que los vallenatos pueden donar hay alimentos como arroz, aceite, azúcar, café, chocolate, fríjol, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, atún, pastas, sal y panela.

De igual forma, se recibirán elementos de aseo y cuidado personal, como cepillos de dientes y crema dental, jabón de tocador o para lavar ropa, toallas higiénicas, máquinas de afeitar, papel higiénico y pañales, entre otros.