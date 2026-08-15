Vendaval en Casacará, Cesar, deja más de 500 casas afectadas y dos heridos

Un 60 % de las viviendas resultaron afectadas en Casacará, Cesar, producto del fuerte vendaval que azotó el viernes el corregimiento, informaron las autoridades locales. Personal de la Oficina departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres llegó este sábado a la población para establecer un censo definitivo de las viviendas que sufrieron daños.

Un informe preliminar revela que más de 500 casas fueron afectadas y dos personas resultaron lesionadas por el vendaval que azotó este corregimiento de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar.

Como lo confirmó Hernán Baquero, alcalde del municipio, los daños se produjeron aproximadamente en un 60 % de los inmuebles y la población quedó prácticamente sin fluido eléctrico, por los cables de alta tensión y transformadores que derrumbó la fuerza del vendaval.

“Con toda la institucionalidad, además de líderes comunales, hicimos un censo inicial en el que se identificaron daños en un 60 % de las casas de Casacará, que van de leves a severos. Con estos últimos se comenzó a trabajar para mitigar los riesgos, porque algunos techos y paredes pueden colapsar, por lo que se está procediendo a terminar de desmontar esas estructuras. También se trabajó con la empresa Afinia para poder levantar cables y transformadores que quedaron en las vías y así evitar que las personas se electrocuten. Seguiremos trabajando todo el fin de semana para darle solución a los problemas de los pobladores”, explicó el alcalde Baquero.



Por su parte, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, informó que se creó junto con el alcalde Baquero una ruta de atención para la comunidad afectada, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, que ya está haciendo presencia en la zona.

“Desde el Gobierno del Cesar, a través de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, activamos la ruta de atención para acompañar a las familias afectadas”, escribió la Gobernadora, que esta tarde de sábado llegó al corregimiento.

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Igualmente, la Gobernación del Cesar habilitó la cuenta corriente 224416511 con la campaña “Unidos por Casacará” donde las personas podrán hacer sus donaciones para las familias que lo perdieron todo por el vendaval.