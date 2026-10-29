¿Qué tanto han funcionado los megaoperativos en Barranquilla? Estas son las cifras

Agosto marcó un antes y un después en la violencia de Barranquilla. La ciudad empezó a registrar una caída sostenida en los homicidios, que se mantiene hasta el presente mes de octubre, luego de un primer semestre caótico que tuvo su punto más crítico en julio, con 66 asesinatos.

El cambio de dinámica coincidió con la llegada de los operativos impulsados por el Gobierno Nacional para frenar el accionar de los grupos criminales.

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Según datos de la Policía y la Alcaldía de Barranquilla, en la ciudad se han registrado 494 homicidios en lo corrido de 2026, a corte del 26 de octubre, un aumento del 39% frente a la cifra que había para esta misma época del año pasado.

Es decir, 139 casos más. En todo el área metropolitana, la cifra llega a 904 muertos, un 50% más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a 301 casos adicionales.



En lo que va de octubre, Barranquilla registra 21 homicidios, una reducción del 13% frente a octubre de 2025, cuando hubo tres casos más.

En contraste, en todo el área metropolitana van 49 homicidios en el mes, 14 casos más que en octubre del año pasado, un incremento del 40%.

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No obstante, hubo un quiebre de la tendencia homicida desde agosto.

De acuerdo con un análisis del Observatorio del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía, los asesinatos en Barranquilla pasaron de 58 casos en agosto a 28 en septiembre, una disminución del 52%, y a 21 casos en octubre, con corte al día 26, lo que representa una reducción del 64% frente a agosto y del 68% frente al pico de julio.

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El observatorio atribuye esa inflexión a la implementación de estrategias impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Bloque de Defensa y Seguridad Urbana (BODSU), las Caravanas por la Vida de la Alcaldía Distrital y el traslado de cabecillas privados de la libertad que dinamizaban homicidios desde esos centros penitenciarios.

“Hay que tener como punto de partida la realización de la reunión del presidente Abelardo De La Espriella con distintos alcaldes del área metropolitana, en el mes de agosto. Se espera que el esfuerzo se sostenga en el tiempo con el fin de que esta disminución no sea temporal, sino que sea prolongada. Más si se tiene en cuenta que el próximo año hay elecciones territoriales y, sin lugar a dudas, ese tema estará en la discusión política”, indicó al respecto el profesor investigador del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, Luis Trejos.

Las autoridades indican que el 87% de estos homicidios están vinculados a la modalidad de sicariato, sin embargo, las alarmas deben seguir encendidas no solo ante la llegada de fin de año, sino también porque solo esta semana se suman ocho homicidios en cuatro días.