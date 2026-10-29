"Le prometí una iglesia al pueblo que sacó a mi hijo del río": Poncho Zuleta tras accidente de Kbeto

Desde las instalaciones de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla, el juglar vallenato Poncho Zuleta entregó declaraciones sobre la evolución médica de su hijo, el cantante Kbeto Zuleta, tras el grave accidente de tránsito sufrido por su agrupación el pasado lunes en jurisdicción de Bosconia. El artista confirmó que la condición de su hijo se mantiene dentro de parámetros de estabilidad bajo la atención de un equipo especializado.

Gratitud con los rescatistas de Ariguaní y la promesa de una iglesia

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Durante su diálogo con los medios de comunicación este jueves, Poncho Zuleta destacó con emoción la reacción de los habitantes del caserío cercano al río Ariguaní, quienes no dudaron ni un minuto en ingresar al agua para rescatar a los músicos atrapados:

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"Agradecerles a los pobladores de allá de Ariguaní, de ese caserío querido, que fueron los que con tanto cariño, afecto y solidaridad, sacaron a mi hijo y al resto de muchachos del río. Gracias a esa población, a ellos les prometí una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se levante de aquí".



Evaluación médica y solidaridad del gremio

Frente a la atención médica que recibe el intérprete en la capital del Atlántico, el maestro enfatizó que la familia decidió mantenerlo en dicho centro asistencial, debido a las garantías de su equipo profesional:

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"Están en el proceso de evaluar. Está por fortuna en una clínica extraordinaria que es esta. Por eso, no nos queremos mover de acá, porque sabemos que aquí están todas las condiciones, un equipo de especialistas extraordinarios".

Asimismo, el 'Pulmón de Oro' agradeció las manifestaciones de apoyo recibidas desde diversos sectores del ámbito musical y envió un mensaje de solidaridad a los allegados de los integrantes fallecidos:

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"Agradecido de todo el gremio musical, no solamente del género vallenato, de todos los géneros musicales de Colombia, de todas partes del mundo; he recibido solidaridad. Mil gracias. Aprovecho para darle un mensaje grande a la familia de todos los compañeros del grupo musical de mi hijo hermoso, a los familiares de los jóvenes muertos en el accidente", dijo Zuleta.

Evolución de los músicos heridos

Por su parte, la senadora Claudia Margarita Zuleta ratificó que los signos vitales de su hermano permanecen estables a pesar de los múltiples traumas reportados tras el choque. De igual forma, integrantes de la agrupación, como el corista Toñito Quintero, quien se recupera de lesiones en la espalda y el cuello, señalaron una evolución favorable en el estado de los demás hospitalizados:

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"Esta mañana muy temprano me llamó el compañero de los juegos pirotécnicos y me estuvo dando un parte de las personas que van en buena recuperación. Los que están más afectados han ido respondiendo bien a los tratamientos".

