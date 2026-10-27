Kbeto Zuleta llega a Barranquilla en avión ambulancia; sigue en UCI tras siniestro vial

Hasta la clínica Iberoamérica de Barranquilla, ubicada en el norte de la ciudad, llegó el artista vallenato Kbeto Zuleta para recibir atención especializada luego del siniestro vial que protagonizó esta semana junto a su agrupación musical.

El desplazamiento del cantante se coordinó mediante un avión ambulancia, que partió en la tarde de este martes desde el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Además, esta es una determinación que se tomó, luego de una junta en la que participaron su padre Poncho Zuleta, su tío y acordeonero Emiliano Zuleta, y el equipo médico de la Clínica regional Sinais Vitais, de Bosconia.

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Cabe resaltar que, "Kbeto continuará su tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo vigilancia médica permanente y seguimiento especializado", según confirma un comunicado oficial de su manager Esteban Bolaño.

La agrupación y la familia expresaron su gratitud por los cuidados iniciales recibidos tras la emergencia, así como por las muestras de afecto del público.



Kbeto Zuleta. Suministrada.

Este martes, Medicina Legal también entregó los cuerpos del guitarrista Harold Santana y el corista Geovanni Lobo, víctimas fatales del suceso. Sus restos fueron trasladados hasta la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, donde permanecerán en cámara ardiente a la espera de sentidos homenajes. Según confirman sus familiares, Harold será velado en Valledupar y las honras fúnebres de Geovanni serán en su natal Codazzi.

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Otro de los pronunciamientos de las últimas horas fue el de la empresa de bus que transportaba a la agrupación de Kbeto Zuleta, Expreso Súper Star S.A.S, lamentando el trágico accidente. La compañía envío sinceras condolencias y sobre las circunstancias del siniestro, aclaró que serán las autoridades las que las determinen.

Por otro lado, la agrupación de Iván David Villazón anunció el aplazamiento del lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para este viernes. La decisión, escribió en sus redes, “nace del dolor que nos embarga por las vidas que se perdieron y del luto que vive el mundo vallenato”.