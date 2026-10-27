Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia a Barranquilla: familia confirma decisión

A través de un comunicado de prensa oficial, el mánager y el equipo de comunicaciones de la Agrupación Musical de Kbeto Zuleta & Efraín Zuleta confirmaron la decisión de trasladar al cantante hacia la ciudad de Barranquilla para recibir atención médica especializada.

La determinación se tomó, luego de una junta médica y familiar en la que participaron los principales referentes de la dinastía Zuleta:

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"Tras una reunión entre la familia, encabezada por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, y el equipo médico de Sinais Vitais Clínica regional de Especialistas, se tomó la decisión de trasladar a KBeto Zuleta a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención especializada".

Operativo aéreo y atención en Unidad de Cuidados Intensivos

El desplazamiento del artista se coordinó mediante transporte aéreo asistido entre las capitales del Cesar y Atlántico, garantizando la continuidad en la supervisión médica:

"El traslado está previsto para las próximas horas en avión ambulancia, desde el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar hacia el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. En estos momentos, el equipo médico adelanta los preparativos para su traslado y la continuidad de su atención".

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Una vez arribe a la capital atlanticense, el intérprete ingresará directamente a un área de mayor complejidad para el monitoreo de sus lesiones:

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"Una vez ingrese a la Clínica Iberoamérica, el artista continuará su tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo vigilancia médica permanente y seguimiento especializado", dice el comunicado oficial.

Reconocimiento al personal médico y solidaridad con las víctimas

En el comunicado, la agrupación y la familia expresaron su gratitud por los cuidados iniciales recibidos tras la emergencia, así como por las muestras de afecto del público:

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"Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Sinais Vitais Clínica regional de Especialistas, a sus médicos, especialistas y a todo su personal asistencial por la atención, la dedicación y el acompañamiento brindados a Kbeto y a su familia desde su ingreso".

De igual forma, hicieron un espacio para recordar a los integrantes fallecidos en el siniestro vial y a los compañeros heridos:

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"Agradecemos también las oraciones, los mensajes de apoyo y las muestras de solidaridad que seguimos recibiendo. En medio de este difícil momento, mantenemos nuestro acompañamiento a las familias de Geovany Lobo y Harold Santana, así como a quienes resultaron heridos y a sus seres queridos".