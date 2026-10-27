"Rogamos a Dios para que salga adelante": hermana de Kbeto Zuleta revela detalles de su salud

En diálogo con Meridiano Blu, la senadora Claudia Margarita Zuleta compartió el parte médico actualizado y los momentos de angustia que vive su familia tras el grave accidente de tránsito sufrido por la agrupación musical de su hermano, el artista vallenato Carlos Alberto Kbeto Zuleta.

El siniestro ocurrió a pocos kilómetros de llegar al municipio de Bosconia, Cesar, cuando el bus en el que se desplazaban los músicos colisionó contra la estructura de un puente y cayó varios metros al vacío.

Bus accidentado en el río Ariguaní. Cortesía

Publicidad

Estado de salud y evolución médica de Kbeto Zuleta

El cantautor de 46 años permanece internado en estado de alta delicadeza en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde ingresó en un estado crítico y debió ser sometido a una cirugía de urgencia. Su hermana detalló las severas lesiones físicas provocadas por el impacto y explicó que el artista se encuentra bajo sedación continua mientras el equipo médico procura estabilizar sus órganos.

"Mi hermano continúa en una situación muy delicada aquí en una clínica de Bosconia... estamos esperando pues que su situación clínica sea estable para poder avanzar con las otras fases de su tratamiento que requerirá otras cirugías, pues tiene múltiples fracturas, pero lo primero pues es lograr la estabilidad hemodinámica", explicó la senadora.



Entre los traumas de mayor gravedad, la congresista precisó que el músico padece "un trauma en el tórax" con "más de ocho fracturas" en la zona costal y una "contusión a nivel pulmonar" que le genera inestabilidad torácica.

Debido a la complejidad de este cuadro respiratorio, los especialistas aguardan a que alcance las condiciones médicas aptas para coordinar su eventual traslado aéreo a la ciudad de Bogotá.

Kbeto Zuleta. Suministrada.

Publicidad

Las circunstancias del volcamiento en Bosconia

Respecto a las causas del hecho, las autoridades de tránsito e inspección continúan evaluando la escena para determinar qué provocó la pérdida de control del automotor. El siniestro se produjo cerca de las 4:00 a.m., momentos después de que el grupo musical finalizara un compromiso artístico en la región.

"Como eran las 4 de la mañana y ellos acababan de salir de una presentación, pues el grupo venía dormido, todo el grupo se monta al carro a descansar, se duermen todos y pues no hay mucha claridad. El conductor también está afectado, tiene múltiples fracturas, entonces no hay en este momento certeza de qué fue lo que ocurrió para que el conductor perdiera el control del vehículo", relató Claudia Margarita Zuleta.

Publicidad

El vehículo permaneció varado debajo de la estructura del puente durante varias horas mientras la Policía y la compañía aseguradora adelantaban las labores de extracción con grúas y el peritaje técnico.

Balance de víctimas y estado de los integrantes

El saldo total de la emergencia dejó un balance de 17 personas pertenecientes a la agrupación afectadas con heridas de diversa consideración. La familia confirmó el doloroso fallecimiento de dos integrantes del equipo de trabajo, entre ellos el músico Giovanni Harola.

Por su parte, el reconocido acordeonero de la agrupación y tío de los artistas, Efraín Zuleta, corrió con mejor suerte al sufrir solo contusiones menores, por lo cual recibió el alta médica al cierre de la jornada previa. Los demás acompañantes y técnicos reciben atención quirúrgica e internación repartidos en centros asistenciales de Bosconia y Valledupar.

Publicidad

Ante las secuelas en las extremidades inferiores y la extensa rehabilitación física que le espera a Kbeto Zuleta, su familia mantiene la fe intacta y ha pedido el apoyo espiritual de la ciudadanía: "Mi hermano es un hombre de 46 años, muy joven, amante de la música, un hombre muy carismático, muy un miembro muy especial de nuestra familia. Por eso le estamos rogando a Dios, y a todos los colombianos también que nos escuchan, que se unan a nosotros en esta plegaria para que ayude a salir adelante a mi hermano, que en todo caso va a tener que enfrentar un proceso largo de recuperación", concluyó la senadora.

Escuche aquí la entrevista: