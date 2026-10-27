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Prohíben caravanas durante el puente festivo de Halloween en Barranquilla

Además, estará restringida la circulación de motos en el Gran Malecón del Río durante este fin de semana.

Motos.jpg
Controles en las calles de la capital del Atlántico.
Alcaldía de Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Con el fin de proteger la vida, garantizar la movilidad y preservar el orden público, la Alcaldía de Barranquilla prohibió, vía decreto, las caravanas y recorridos de motos en la ciudad para este puente festivo de Halloween, y estableció restricciones de movilidad en el Gran Malecón del Río, el atractivo turístico más visitado de la ciudad.

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La decisión, informó el Distrito, se toma con base en un análisis de criminalidad realizado por la Policía Metropolitana y la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual arrojó que durante las fechas de la celebración de Halloween de 2025 se registraron 102 delitos de alto impacto en la ciudad. Además, entre enero y septiembre de 2026 se reportaron 110 víctimas fatales en accidentes de tránsito con participación de 73 motociclistas.

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Así las cosas, desde las 6:00 de la mañana del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre, queda prohibida en toda la ciudad la realización de caravanas, recorridos masivos o concentraciones de vehículos, incluyendo motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos, automóviles y vehículos eléctricos tipo motocicleta, de cualquier cilindraje.

Además, se prohíbe la circulación de motocicletas, motocarros, mototriciclos, cuatrimotos y vehículos eléctricos tipo motocicleta en el corredor vial del Gran Malecón (Avenida del Río), en el tramo comprendido entre la calle 79 y el sector de la Ventana de Campeones o Puente Batiente.

El decreto aclara que, de estas medidas, quedan exceptuados de la medida los vehículos de fuerza pública, personal médico en emergencia, Bomberos, vehículos oficiales en servicio, contratistas de servicios públicos esenciales y supervisores de vigilancia privada debidamente identificados y uniformados.

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