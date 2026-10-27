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Noche violenta en Soledad: tres ataques sicariales dejan como víctimas a cuatro menores de edad

Peleas de pandillas estarían detrás de uno de los atentados, en el cual murió un adolescente de 14 años y quedaron heridos otros dos, de 13 y 14.

354377_BLU Radio. 9mm pistola / Foto: AFP - Imagen de referencia
Pistola, referencia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La noche de este lunes, en cuestión de horas, el municipio de Soledad (Atlántico) fue escenario de tres atentados a bala que afectaron principalmente a menores de edad.

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Uno de los casos se registró en el sector de Villa Katanga, donde cuatro jóvenes estaban reunidos en la calle, conversando entre ellos, cuando un par de pistoleros pasó en una moto y abrió fuego contra todos los que estaban allí departiendo.

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En el lugar quedó muerto un adolescente de 14 años y otro, de su misma edad, está gravemente herido. Las balas también alcanzaron a una adolescente, de 13 años, y a un joven, de 18, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

El reporte preliminar de la Policía da cuenta de que este ataque estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre pandillas del sector, pues un día antes las víctimas habrían sostenido una riña, en medio de la lluvia, con otros jóvenes pandilleros.

El segundo ataque a bala ocurrió en el barrio Viña del Rey, donde asesinaron a un adolescente, de 17 años, que al parecer era instrumentalizado por los de ‘La Nueva Generación del Freseo’, la banda que se desprendió de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

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La víctima, quien fue atacada por su mismo acompañante cuando iba en una motocicleta, había sido aprehendida en marzo pasado por el delito de hurto. Justamente, el ataque sicarial estaría relacionado con la disputa que existe por el control territorial de las rentas criminales entre las bandas delincuenciales de ‘Los Pepes’ y ‘Los del Freseo’.

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El tercer atentado de la noche tuvo lugar en el barrio Ferrocarril, donde sicarios acabaron con la vida de Yeiner de Jesús Acosta Velásquez, de 24 años, cuando se movilizaba en una motocicleta.

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