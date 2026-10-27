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"Reporta signos de mejoría en su evolución": revelan nuevo parte médico de Kbeto Zuleta

Algunos de los músicos ya fueron dados de alta tras el accidente, incluido el acordeonero Efraín Zuleta, tío de Kbeto.

Kbeto Zuleta.
Kbeto Zuleta.
Suministrada.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La Clínica Sinais Vitais de Bosconia entregó un nuevo reporte de los heridos del accidente en el río Ariguaní, donde cayó el bus que transportaba la agrupación musical de Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta.

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Está informando la Clínica que en esta institución siguen hospitalizados dos pacientes, entre ellos el cantante Kbeto, quien permanece en cuidados intensivos. Indicó que Zuleta “está en recuperación posquirúrgica” y que, según el equipo médico tratante, “reporta signos de mejoría en su evolución”.

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“Aún requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente, por lo que su recuperación continúa en seguimiento”, agrega la clínica.

El otro paciente que está hospitalizado en esta institución está a cargo de los especialistas en ortopedia y traumatología, “recibiendo atención de acuerdo con sus necesidades clínicas”.

Además, se ha reportado que el acordeonero Efraín Zuleta, tío de Kbeto, recibió el alta médica. También salió de la clínica el corista villanuevero Carlos ‘Toñito’ Quintero. Este músico, de 45 años, sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el brazo izquierdo, en el cuello y en las costillas; sin embargo, ya está recuperándose en casa, informó su padre.

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"Para la gloria de Dios, mi hijo está bastante mejor, bastante recuperado, aunque sigue muy adolorido, muy golpeado, pero gracias a Dios, ya lo tenemos acá en la casa", contó Carlos 'Toño' Quintero.

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"Él es muy centrado y muy apegado de Dios, entonces cuando estas cosas se dan, pues él las recibe psicológicamente preparado y con bastante tranquilidad", agregó.

Recordemos que en este accidente fallecieron el músico Harold Santana, quien apenas había tenido sus dos primeras presentaciones como guitarrista de la agrupación de Kbeto' este fin de semana, y el corista Giovanni Lobo. Ambos cuerpos están en Medicina Legal de Valledupar y una vez sean entregados, serán despedidos con un sentido homenaje que preparan allí en Cesar.

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