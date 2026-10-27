Industria del Caribe en alerta por nuevo racionamiento de gas y temor a mayores pérdidas económicas

En la región Caribe la incertidumbre por el suministro de gas natural vuelve a encender las alarmas en el sector industrial, tras conocerse que por segunda vez en el año Colombia entra en racionamiento por un nuevo imprevisto en la planta de importación Spec, en Cartagena.

Compañías como Cerro Matoso manifiestan directamente su preocupación ya que desde hace dos meses ya están operando al 50% de su capacidad, debido a las restricciones en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy.

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La compañía indicó que, por ahora, los trabajos en Spec no generan afectaciones adicionales, pero advierten que la situación que ya enfrenta ha generado importantes impactos económicos, laborales y sociales, y no resisten otro nuevo golpe.

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Entre tanto Carlos González, director ejecutivo de Asoportuaria, advirtió que esta situación evidencia la vulnerabilidad energética del país, que actualmente depende de una sola terminal para importar el gas necesario ante la insuficiencia de la producción nacional y deja en evidencia la necesidad de acelerar los proyectos que permitan habilitar nuevos puntos de entrada de gas al país, entre ellos iniciativas previstas en la región Caribe.

"Hoy solamente tenemos importación por un solo punto en Colombia, que es una gran terminal, pero eso nos da una vulnerabilidad y es tener una sola terminal para el suministro de lo que se requiere. En este caso se presenta un imprevisto que nos anuncian que va a estar restringido el poder trabajar con ese punto de entrada de gas a Colombia entre 7 y 8 días, esperemos que sea antes y automáticamente se presenta ese contratiempo", expresó González.

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En este mismo sentido se pronunció Kelina Puche, presidenta ejecutiva del Comité Intergremial del Atlántico, quien afirma que si bien los trabajos en Spec son necesarios para garantizar el suministro futuro, advierte que estas labores coinciden con un momento de alta presión sobre el sistema eléctrico colombiano.

Dice además que este racionamiento obliga a las empresas a reorganizar sus procesos productivos para ahorrar el consumo de gas.