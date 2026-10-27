Barranquilla es sede del Biz Fest, el festival de emprendimiento juvenil más grande de Latinoamérica

A Barranquilla llega por primera vez el festival de emprendimiento juvenil más grande de Latinoamérica. Las empresarias barranquilleras Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino lideran la primera edición del Biz Fest en la región Caribe. El próximo 28 de octubre, el Centro de Eventos Puerta de Oro de la capital del Atlántico acogerá la undécima entrega de este encuentro de emprendimiento, empleo y educación, el cual cierra su gira nacional 2026 tras convocar a más de 37.000 asistentes en Medellín, Cali y Bogotá.

Para las tres hermanas y creadoras del proyecto, la llegada a Barranquilla constituye un hito personal y profesional al poner la plataforma al servicio de las nuevas generaciones de su propia ciudad. Con una asistencia proyectada de 10.000 jóvenes, el evento gratuito busca conectar el talento local con financiación directa, becas universitarias y vacantes de trabajo en el mercado laboral.

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Co-creación regional

La estructuración de esta versión inédita en la ciudad fue diseñada mediante un enfoque de co-creación regional que incluyó la conformación de un Comité Asesor de Jóvenes local. El despliegue de esta primera cita en la capital atlánticense contó con el apoyo de aliados locales como la ANDI Seccional Atlántico, ProBarranquilla, Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Cámara de Comercio de Barranquilla y la Policía Cívica.



Al referirse a la motivación detrás de este hito, las organizadoras destacan que el retorno de las fundadoras barranquilleras busca impulsar la inserción económica en la región a través de tres ejes principales: emprendimiento y educación financiera, vinculación laboral con vacantes directas y oferta de educación superior.

Incentivos, becas y capital semilla para el talento local

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En esta primera experiencia en territorio barranquillero, la plataforma entregará un fondo de $5.000.000 COP en capital semilla para apalancar la operación del proyecto emprendedor que resulte ganador en vivo entre cinco finalistas. Asimismo, la jornada desplegará una Feria de Universidades con más de 10 instituciones educativas para otorgar becas y brindar el recorrido interactivo Pasaporte de Oportunidades.

Esta primera versión en la ciudad incorporará también la entrega del premio Docente del Año, un galardón que otorgará un estímulo de $10.000.000 COP a un profesor de Barranquilla o del departamento del Atlántico cuya propuesta educativa integre herramientas tecnológicas e impulse la mentalidad emprendedora dentro del aula. De esta forma, el liderazgo de las empresarias caribeñas busca dejar un impacto tangible en el desarrollo juvenil de su territorio.

