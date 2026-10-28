"Oren por mi hijo": Poncho Zuleta llegó a Barranquilla para acompañar a Kbeto en su recuperación

Visiblemente compungido y preocupado llegó esta mañana a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla el maestro Poncho Zuleta, para seguir de cerca el proceso de recuperación de su hijo Kbeto, quien permanece recibiendo atención médica bajo cuidados intensivos tras el accidente que sufrió el pasado lunes junto a su agrupación musical.

A Kbeto lo trasladaron anoche desde el Cesar, a bordo de un avión medicalizado de la Fuerza Aérea y en compañía de dos reconocidos médicos de Valledupar, los doctores Jorge Córdoba y Fernando Iván Meza.

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Kbeto llegó a la Clínica Iberoamérica para iniciar una nueva etapa en su tratamiento, basada en atención de alta complejidad, según ha manifestado su familia.

De hecho, la decisión de trasladarlo se tomó en una junta médica que se realizó este martes en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde el artista recibió la atención inicial.



En esa junta médica participaron su padre, el maestro Poncho Zuleta, y su tío, el acordeonero Emiliano Zuleta, quienes insistieron en el traslado de Kbeto, una vez lograron estabilizarlo. Ahora Poncho solo pide oración para que su hijo responda al tratamiento.

"Oren por mi hijo, oren por mi hijo", dijo el 'Pulmón de Oro' con la voz entrecortada.

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Vale mencionar que este miércoles fue extraído del río Ariguaní el bus que transportaba a la agrupación de Kbeto y que quedó destruido en el lecho de esta corriente, en límites entre Magdalena y Cesar.

El cantante de música vallenata Poncho Zuleta llegó hasta la clínica Iberoamérica en Barranquilla, donde se encuentra su hijo Kbeto Zuleta. El artista pidió oración por su salud. #VocesySonidos pic.twitter.com/DveaOuTA6e — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 28, 2026