Se gastaron un billón de pesos comprando votos: Mauricio Gómez arremete contra gobierno de Petro

Fuertes cuestionamientos al gobierno del expresidente Gustavo Petro hizo desde Barranquilla el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien acudió este miércoles al encuentro regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo con los gobernadores de esta región del país.

El ministro denunció presuntas irregularidades durante la pasada campaña presidencial del candidato del entonces presidente Gustavo Petro y aseguró que se habría destinado un billón de pesos diarios a la compra de votos.

Publicidad

“Tenemos que decir que recibimos una crisis fiscal sin precedentes, se gastaron un billón de pesos diarios en la campaña comprando votos y no les alcanzó, pero quebraron el sistema de salud, quebraron la educación, el Icetex, quebraron el Estado, lo desfalcaron”, cuestionó el ministro.

Gómez Amín también arremetió contra Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a quienes señaló de haberle entregado el país a los terroristas.



“No podemos construir a futuro si no ponemos las cifras de lo que recibimos sobre la mesa. Hay que decirle a todo el país. Petro quebró al país. El desgobierno de Petro le entregó el país a los terroristas. Sus ministros de defensa cómplices, como Pedro Sanchez, le entregaron el país a los terroristas, al Clan del Golfo, al ‘ELN’, a las ‘Farc’”, enfatizó.

De otra parte, el ministro anunció que presentó una denuncia ante las autoridades por la firma de 148 contratos durante el gobierno de Petro, por un valor de 128.000 millones de pesos.

Publicidad

Según indicó, los contratos se habrían suscrito presuntamente sin cumplir los requisitos correspondientes, cuando faltaban apenas cuatro días para la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.