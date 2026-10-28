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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Le cerraron la cuenta de Instagram a la reina del Carnaval de los Niños Isabella Daes

Le cerraron la cuenta de Instagram a la reina del Carnaval de los Niños Isabella Daes

La reina del Carnaval de la 44 también denunció ser víctima de un ataque cibernético.

Isabella Daes.
Isabella Daes.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Reinas del carnaval sufren ataques en sus redes sociales. Recientemente, Instagram le cerró la cuenta a la reina del Carnaval de la 44 y horas después se conoció que ocurrió lo mismo con la reina infantil Isabella Daes. 

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En un video llorando apareció este martes la reina del Carnaval de la 44 2027, Cuqui Olaciregui, mientras daba a conocer que había sido víctima de un hackeo y le terminaron eliminando su cuenta de Instagram.

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Horas después de este ataque, el empresario Cristian Daes trinó en su cuenta de X que su hija Isabella, quien es la reina infantil, también fue víctima de personas que le reportaron la cuenta en la que venía mostrando todo su trabajo y esta le fue cerrada.

"¿Pagando para suspender las cuentas de Isabella Daes en Instagram? ¿En serio?. Que raro. ¿Manos criminales ? Ya van dos cuentas que tumban. La de la reina de la 44 y la de Isabella", dice el trino del empresario, quien minutos después publicó otro trino en donde decía que ya sabían quién estaría detrás de este ataque cibernético.

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Horas después, Daes informó, a través de esa misma red social, que la cuenta de su hija y soberana del Carnaval de los Niños 2027, ya había sido recuperada, sin mencionar algún otro dato.

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