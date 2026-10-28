Le cerraron la cuenta de Instagram a la reina del Carnaval de los Niños Isabella Daes

Reinas del carnaval sufren ataques en sus redes sociales. Recientemente, Instagram le cerró la cuenta a la reina del Carnaval de la 44 y horas después se conoció que ocurrió lo mismo con la reina infantil Isabella Daes.

En un video llorando apareció este martes la reina del Carnaval de la 44 2027, Cuqui Olaciregui, mientras daba a conocer que había sido víctima de un hackeo y le terminaron eliminando su cuenta de Instagram.

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Horas después de este ataque, el empresario Cristian Daes trinó en su cuenta de X que su hija Isabella, quien es la reina infantil, también fue víctima de personas que le reportaron la cuenta en la que venía mostrando todo su trabajo y esta le fue cerrada.

"¿Pagando para suspender las cuentas de Isabella Daes en Instagram? ¿En serio?. Que raro. ¿Manos criminales ? Ya van dos cuentas que tumban. La de la reina de la 44 y la de Isabella", dice el trino del empresario, quien minutos después publicó otro trino en donde decía que ya sabían quién estaría detrás de este ataque cibernético.



Pagando para suspender las cuentas de Isabella daes en instagram ?? En serio??. Que raro. Manos criminales ? Ya van dos cuentas que tumban. La de la reina de la 44 y la de Isabella. — Christian Daes (@ChrisDaes) October 28, 2026

Horas después, Daes informó, a través de esa misma red social, que la cuenta de su hija y soberana del Carnaval de los Niños 2027, ya había sido recuperada, sin mencionar algún otro dato.

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