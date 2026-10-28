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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alerta en Santa Marta: desapareció excandidato a la alcaldía Jorge Agudelo

Alerta en Santa Marta: desapareció excandidato a la alcaldía Jorge Agudelo

Su esposa afirma que el pasado lunes viajó rumbo a Barranquilla para sostener una reunión y desde ahí no ha sabido nada de él. Fiscalía y Policía iniciaron su búsqueda.

Jorge Agudelo
Jorge Luis Agudelo Apreza.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Fiscalía de Santa Marta confirmó que está tras la búsqueda del excandidato a la Alcaldía de esa ciudad, Jorge Agudelo, quien completa más de 48 horas desaparecido. Las autoridades están revisando cámaras de seguridad y haciendo entrevistas, ya que según su familiares, el pasado lunes él viajó a Barranquilla a una reunión.

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Como se refleja en redes sociales, en la capital del Magdalena familiares y allegados de Jorge Luis Agudelo Apreza están en total incertidumbre al no saber nada de él desde el pasado lunes.

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En ese sentido la senadora Patricia Caicedo, quien ha participado en varios eventos políticos con Agudelo en Santa Marta y el Magdalena, le pidió a "la Policía Metropolitana de Barranquilla y al departamento de Policía de Atlántico” “intensificar las labores de búsqueda, reconstruir sus últimos desplazamientos y verificar toda la información que permita establecer su paradero".

El excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana en las pasadas elecciones, según contó su esposa, abordó un taxi este lunes a las 5:45 de la mañana afuera del edificio Torre Panorama, donde vive en la capital del Magdalena, con rumbo a Barranquilla donde sostendría una reunión.

Horas más tarde, a las 8:20 de la mañana, le envió un mensaje de whatsapp contándole que estaba ingresando a la ciudad, a la altura del Puente Pumarejo. Después, a las 10, volvió a comunicarse con ella y le manifestó que estaba a punto de ingresar a la reunión que motivó el viaje.

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Luego, a las 12:52 del mediodía, como consta en la denuncia presentada a la Fiscalía, se registró una compra en un almacén de calzado en Barranquilla, realizada con la tarjeta de crédito de la esposa de Agudelo.

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Con todos estos elementos la Fiscalía en Santa Marta y Barranquilla, así como la Policía en ambas ciudades, realizan las indagaciones entrevistando a personas y revisando cámaras de seguridad, para identificar plenamente el recorrido que realizó desde cuando salió en la madrugada de su apartamento.

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