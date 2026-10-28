Policía y Gaula blindan dos universidades en Barranquilla por acoso a mujeres

En Barranquilla se han encendido las alertas tras las denuncias por redes sociales de varias mujeres que dicen haber sido intimidadas por hombres que empiezan pidiendo ayudas con una dirección y luego en una actitud muy sospechosa empiezan a pedir información personal.

La defensora de derechos de la mujer, Alejandra Moreno, detalló que ya la Policía tiene pleno conocimiento de las intimidaciones que varias mujeres han dado a conocer. De igual forma, confirmó que como medida de prevención, patrullas púrpura de la Policía permanecen afuera de las universidades Simón Bolívar y de la Costa, así como en Puerto Mocho, donde una mujer que montaba bicicleta afirmó en un video en redes sociales que fue víctima de un sujeto que le hizo tocamientos indebidos.

Publicidad

“La Policía Nacional me acaba de informar que ya se tienen activadas las patrullas en los alrededores de la Universidad Simón Bolívar, la CUC, y, asimismo, se van a activar alrededor de los centros comerciales”.

Moreno también resaltó que hasta el momento no hay una denuncia formal, tampoco hay una desaparición, “lo que hay es una alerta de situaciones que han estado viviendo las estudiantes fuera de la universidad, que demuestran que sí existe intenciones de intimidarlas y de llevárselas”.



Desde la Alcaldía de Barranquilla, Nicolás Martín Eljadue, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, señaló que al acompañamiento en las universidades se sumó el gaula militar, buscando información puntual sobre los hechos alertados y poder dar con los responsables.

El funcionario también hizo un llamado a las afectadas a presentar las denuncias ante las autoridades competentes.

Publicidad

Hay que recordar que la Policía tiene activada la línea púrpura con el número 317 372 5692, para hacer denuncias de acoso o cualquier tipo de violencia o intimidación, ya sea por llamada normal o WhatsApp.