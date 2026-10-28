Desde Medellín, ICETEX lanzó estrategia para apoyar a 3.500 afectados por terremoto

En la Universidad Pontifica Bolivariana se presentó 'Un solo corazón por la educación', una iniciativa del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX- que busca movilizar recursos para ayudar a jóvenes a ingresar a la educación superior o continuar sus estudios.

La propuesta se basa en que empresas y personas aporten recursos económicos para fortalecer los apoyos financieros destinados a los estudiantes, esto con la gestión del ICETEX. Por ello los interesados podrán ingresar al portal web de la entidad y allí podrían hacer la donación.

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Según la información entregada por el ICETEX, la meta que se tiene con esta estrategia es que se logre recaudar mes a mes cerca de 1.500 millones de pesos para poder apoyar y beneficiar a 3.500 personas afectadas por el terremoto y que, eventualmente, tienen problemas para financiar su educación.

El presidente del ICETEX, Richard Caicedo, mencionó que los recursos que sean recolectados serán destinadas únicamente para el pago de las tasas, las becas o las obligaciones que tienen los estudiantes.



"Ningún dinero que ustedes entreguen va a ser parte del presupuesto de funcionamiento del ICETEX. Me iría yo a la cárcel donde así fuera. Solo se irá a utilizar como apoyo a la tasa, apoyo al sostenimiento, aplicación de recursos al saldo de la obligación y becas. Y así quedó consignado", indicó el funcionario.

Hay que mencionar que la donación también traerá beneficios para quienes se sumen a la iniciativa, ya que quienes realicen aportes pueden acceder a un descuento tributario equivalente al 25 % de lo aportado, sujeto a los límites y requisitos establecidos por la legislación colombiana.

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La Primera Dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, y quien es la madrina de esta estrategia del ICETEX invitó desde la capital de Antioquia a que la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y así ayudar a los estudiantes afectados por el terremoto.

"Hoy los invito a dar un paso más, a invertir en el futuro de nuestros jóvenes colombianos, sumándose con aportes a esta gran iniciativa del ICETEX. Cada empresa puede convertirse en una oportunidad para que un joven continúe estudiando, que se prepare, que se gradúe", manifestó Pineda.

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Desde Medellín se hizo claridad que 'Un solo corazón por la educación' no se trata de una nueva línea de crédito para estudiantes, sino de una estrategia para reunir donaciones que permitan financiar becas, apoyos económicos y alivios en obligaciones educativas de miles de personas.