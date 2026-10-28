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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / ¿Quién era alias 'Primo Sangre', el hombre abatido en el megaoperativo en Medellín?

¿Quién era alias 'Primo Sangre', el hombre abatido en el megaoperativo en Medellín?

Autoridades aseguran que era un hombre con peso dentro de las disidencias de alias 'Calarcá' y que, al parecer, estaba en la capital de Antioquia para instaurar una célula terrorista.

Disidencias de las Farc
Disidencias de las Farc
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Los operativos liderados por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en Medellín no solo dejaron a 97 personas capturadas y 98 venezolanos expulsados, sino que también un delincuente abatido por la Policía Nacional en el corregimiento de San Cristóbal.

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El hombre fue identificado como alias 'Primo Sangre' quien según las autoridades era el jefe de comisión de las disidencias en el municipio de Anorí y que, además, era uno de los hombres de confianza de alias 'Chejo', cabecilla del Frente 36 de alias 'Calarcá'.

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La operación, catalogada como exitosa, también habría dejado en evidencia las intenciones de alias 'Primo Sangre' que según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estaría en la capital de Antioquia para montar una base de las disidencias de alias 'Calarca'.

"Seguramente lo que querían con alias 'Primo Sangre' era revivir justamente esa célula terrorista. Recordemos que estas personas eran los que se dedicaban en su momento a los ataques terroristas en Medellín, especialmente contra la infraestructura estratégica de las torres de energía de EPM", manifestó el mandatario.

Hay que mencionar que fuera de las denuncias hechas por el mandatario, la Policía Nacional indicó que alias 'Primo Sangre' es el principal coordinador logístico de las disidencias de alias 'Calarcá', por lo que la hipótesis de Gutiérrez cobra mayor relevancia entre las autoridades.

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Asimismo, se debe hacer claridad que con alias 'Primo Sangre' estaba en la zona rural de Medellín con otros presuntos disidentes en lugar donde fue abatido, por lo que serán estas personas vitales para las investigaciones que adelantan las autoridades para saber las intenciones de los delincuentes en la ciudad.

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