Con volantes y millonaria recompensa, siguen tras la pista del asesino de niña en Frontino

El departamento de Antioquia no sale de la conmoción por la cruel muerte de Jhady Sofía Osorio Mesa, la niña de 10 años que fue abusada sexualmente y luego asesinada en el municipio de Frontino, lugar en donde las autoridades han centrado la búsqueda del posible responsable del crimen.

Recientemente, se realizó una celebración eucarística para conmemorar la memoria de la menor de edad y allí el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la comunidad del Occidente antioqueño entregaron volantes para tratar de conocer información que permita dar con el paradero del responsable del feminicidio.

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El mandatario departamental ha sido enfático en varios oportunidades al decir que toda la institucionalidad está enfocada en encontrar las pistas que permitan esclarecer este aberrante caso que fue disfrazado como un suicidio para despistar a las autoridades.

"Esperamos que la comunidad, sí sabe de alguna información, nos ayude a cazar a ese criminal para que se haga justicia. A nosotros no se nos puede convertir en una costumbre las violencias, los vejámenes contra nuestros niños, contra nuestras niñas", aseguró el mandatario.



Hay que recordar que por información que ayude al proceso investigativo o a capturar al responsable de este aberrante hecho la Gobernación de Antioquia tiene activa una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Se espera que en los próximos días con los resultados que arrojen algunos estudios de Medicina Legal, las autoridades correspondientes puedan tener datos más certeros sobre quién estaría detrás del asesinato de la menor de edad y así poder adelantar las labores pertinentes para dar con su captura y posterior judicialización.