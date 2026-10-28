¿Qué opina la ciudadanía de Medellín de los megaoperativos del presidente De La Espriella?

Tras el megaoperativo liderado por el presidente Abelardo De La Espriella que dejó 97 capturados y 98 venezolanos expulsados en Medellín, la comunidad en la capital de Antioquia celebró este tipo de procedimientos que para ellos han mejorado la percepción de seguridad en la ciudad.

Blu Radio salió a las calles y se encontró con opiniones que respaldan este tipo de operativos e, incluso, aseguraron que ojalá fueran más frecuentes.

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"Me parecen excelentes, ojalá a diario sucedieran, porque es de la única manera que le ponemos orden a Medellín y a todas las ciudades... Excelente, excelente. Por la seguridad me parece muy bien... Me parece muy excelente y ojalá se metieran también a los barrios porque hay mucho delincuente también", expresaron los ciudadanos.

Pero, fuera de la percepción de las personas, ¿cómo aportan estos operativos a la situación de seguridad en la ciudad?



"Le sirven bastante a la ciudad, no solo por el impacto que tiene el número de capturados en número de detenidos, sino también porque demuestra una interconexión entre el nivel nacional, departamental y distrital", explicó Sebastián Hurtado, abogado, politólogo y profesor de la UPB.

Expertos en conflicto como Fernando Quijano, presidente de Corpades, señaló que se debe mantener la presencia de las autoridades en Medellín.

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"Esto sirve para que ayude a generar una sensación de seguridad. Pero en la práctica el presidente llegó a Medellín, participó de la operatividad, la Policía mostró que sí puede operar y lo que queda es la cabeza de la culebra que está intacta", indicó Quijano.

Desde la capital de Antioquia se espera que el megaoperativo no sea solo un contentillo, sino que las autoridades en Medellín sigan apostándole a otros procedimientos policiales en barrios donde diferentes delitos atemorizan a las comunidades.