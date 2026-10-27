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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Caen cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander

Caen cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander

Entre los detenidos está alias ‘Toro’, señalado como presunto cabecilla. Durante el operativo fueron incautadas seis armas de fuego, 261 municiones, equipos de comunicación y dos motocicletas.

foto clan del golfo puerto wilches.jpeg
Presuntos integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander
// Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Cinco presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia en la vereda El Porvenir, zona rural de Puerto Wilches, Santander, durante una operación adelantada por tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los detenidos serían integrantes de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, señalada de delinquir en el Magdalena Medio santandereano.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Toro’, identificado por las autoridades como presunto cabecilla del componente criminal focalizado, quien tendría siete años de permanencia en la organización. También fueron detenidos alias ‘Tatán’, alias ‘Niño’, alias ‘Jordan’ y alias ‘Sayan’.

Según las investigaciones preliminares, los cinco hombres estarían vinculados con actividades criminales como extorsiones a comerciantes y habitantes de la región, homicidios selectivos, instalación de retenes ilegales y recolección de información para facilitar las operaciones de esta estructura armada ilegal.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma larga, cinco armas cortas, proveedores para fusil y 261 municiones de diferentes calibres. Además, fueron decomisados ocho teléfonos celulares, un radio de comunicaciones y dos motocicletas.

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Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

La operación fue desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con participación del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 y apoyo de información de inteligencia militar.

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Según el Ejército, este resultado busca afectar las capacidades logísticas y operativas de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, así como limitar sus actividades ilegales y sus pretensiones de expansión territorial hacia Santander.

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