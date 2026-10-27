Caen cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander

Cinco presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia en la vereda El Porvenir, zona rural de Puerto Wilches, Santander, durante una operación adelantada por tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los detenidos serían integrantes de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, señalada de delinquir en el Magdalena Medio santandereano.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Toro’, identificado por las autoridades como presunto cabecilla del componente criminal focalizado, quien tendría siete años de permanencia en la organización. También fueron detenidos alias ‘Tatán’, alias ‘Niño’, alias ‘Jordan’ y alias ‘Sayan’.

Según las investigaciones preliminares, los cinco hombres estarían vinculados con actividades criminales como extorsiones a comerciantes y habitantes de la región, homicidios selectivos, instalación de retenes ilegales y recolección de información para facilitar las operaciones de esta estructura armada ilegal.



Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Puerto Wilches, Santander. Durante el operativo, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones de diferentes calibres, equipos de comunicación y dos motocicletas #MañanasBlu pic.twitter.com/161abKcbJ4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2026

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma larga, cinco armas cortas, proveedores para fusil y 261 municiones de diferentes calibres. Además, fueron decomisados ocho teléfonos celulares, un radio de comunicaciones y dos motocicletas.

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Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

La operación fue desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con participación del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 y apoyo de información de inteligencia militar.

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Según el Ejército, este resultado busca afectar las capacidades logísticas y operativas de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, así como limitar sus actividades ilegales y sus pretensiones de expansión territorial hacia Santander.