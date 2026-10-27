Cámaras y antecedentes familiares: autoridades investigan crimen de Miguel Castellanos en Cúcuta

En horas de la noche, en un sector oscuro del perímetro urbano de Cúcuta, fue asesinado el exsecretario de Gobierno de la ciudad y mayor retirado de la Policía Miguel Castellanos. El ataque armado, ejecutado con un tiro directo en la cabeza, ocurrió a tan solo 600 metros de su lugar de residencia.

En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, coronel George Quintero, confirmó que las autoridades avanzan en las primeras indagaciones para esclarecer los móviles del hecho. Sobre el estado inicial de las pesquisas, Quintero declaró: "Es muy poco lo que se tiene. Sería importante en el transcurso del día poder avanzar... no hay una hipótesis real en este momento. Considero que eso lo tiene que decir la Fiscalía y la Policía".

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Detalles del traslado, la falta de escoltas y la presencia de su hijo

Según la información suministrada por las autoridades y corroborada con los familiares, Castellanos venía regresando de urgencia desde Bucaramanga, ciudad a la que se desplazó para acompañar a su hermano, el exsenador Jairo Castellanos, quien fue sometido a una cirugía.

Ante la premura del viaje en avión, el exfuncionario no pudo llevar a sus escoltas en el vuelo y envió a su esquema de seguridad por vía terrestre. "Pues realmente es algo muy normal que pase en la dinámica... no puede traer a sus escoltas en el avión, se viene en el avión y envía su escolta por tierra. Esa es la información que nos da la familia. Eso es normal un desarrollo cuando uno tiene seguridad", explicó el coronel Quintero.



Al llegar a Cúcuta y reunirse con sus escoltas en horas de la noche, se desplazó en su camioneta Volvo hacia su vivienda junto a su hijo de entre 7 y 8 años. En el momento de la agresión, el vehículo quedó encendido con el menor en su interior. Quintero, quien acudió al lugar del crimen en los primeros minutos, relató: "Realmente yo fui uno de los primeros que llegué al lugar de los hechos al ver, pues, obviamente a Miguel, una persona que conozco desde hace mucho tiempo, donde trabajamos en los últimos meses también, una persona muy querida... mirar la camioneta que inclusive quedó prendida con su hijo ahí dentro del carro".

Homicidio en Cúcuta. Foto: suministrada.

Hipótesis del crimen y revisión de cámaras de seguridad

El hecho de que la víctima haya descendido del vehículo de manera desprovista ha llamado la atención de los investigadores, considerando que Castellanos contaba con formación policial de varios años. Al respecto, el secretario de Seguridad planteó dos posibilidades iniciales sobre la mecánica del evento: "No sé, podría uno decir, o fue alguien conocido o fue que realmente le golpearon la camioneta y él se bajó. Miguel tiene una formación también policial de muchos años y sabe que uno pues no debe ser como tan confiado".

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Como parte de los actos urgentes, se evalúa el material de una cámara de seguridad ubicada a entre 2 y 3 kilómetros de distancia para rastrear la ruta de los agresores y establecer si lo venían siguiendo o si hubo informantes de sus desplazamientos. Quintero enfatizó que "tocaría mirar que la Fiscalía diga si es un casuístico, si es un tema tolerancia o realmente es un tema que ya venían siguiéndolo a él".

Antecedentes familiares y la creciente racha de sicariato

Dentro de las líneas que evalúan las autoridades se incluyó el antecedente del atentado registrado hace menos de un año en Arauca contra su hermano, el exsenador Jairo Castellanos. El coronel Quintero confirmó que puso ese hecho en conocimiento de los mandos policiales y de la Fiscalía: "Es importante también que lo tengan dentro del radar ellos para que hagan el análisis y la fiscalía también haga el análisis respectivo frente a eso, si tiene relación o si no tiene relación, pero pues obviamente son dos hechos bastante complejos en menos de un año".

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Este caso se enmarca dentro de una preocupante racha violenta en el departamento, donde en menos de 24 horas se registraron dos homicidios bajo la modalidad de sicariato, incluyendo el asesinato de Evelyn Juliet Tapia. Sobre este fenómeno, el funcionario reconoció que el sicariato "viene creciendo en los últimos meses y por decir algo en las últimas épocas en Norte de Santander".

Escuche aquí la entrevista: