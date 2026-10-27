Violento robo a mujer en Bucaramanga; terminó golpeada contra separador: “casi la matan”

Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en Bucaramanga. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta le arrebataron el bolso a una mujer en el barrio Comuneros y la arrastraron por el pavimento, en medio del violento hurto. La víctima alcanzó a golpearse contra un separador.

El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, a las 6:19 de la tarde, y las imágenes fueron compartidas por la empresa de taxis Los Móviles.

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En la grabación se observa cómo los dos hombres se acercan a la mujer mientras avanzan en la motocicleta. En cuestión de segundos, uno de ellos le rapa el bolso y, al continuar la marcha, hace que la víctima pierda el equilibrio y caiga al suelo.

La mujer es arrastrada durante varios instantes y termina golpeándose contra un separador vial, en una maniobra que pudo haberle ocasionado lesiones de mayor gravedad.



Las imágenes evidencian la violencia con la que se produjo el robo y el riesgo al que estuvo expuesta la víctima, quien quedó a merced de los delincuentes mientras estos escapaban en la motocicleta.

Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre la identidad de los responsables ni sobre el estado de salud de la mujer. Tampoco se ha confirmado si las autoridades han logrado identificar a los hombres que aparecen en el video.

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Delincuentes arrastraron a una mujer por robarle el bolso en el barrio Comuneros de Bucaramanga. La víctima terminó golpeándose contra un separador vial en medio del ataque. El hecho quedó registrado en un video difundido por la empresa de taxis Los Móviles #MañanasBlu pic.twitter.com/5WTJFfjYL5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2026

Este episodio recuerda los riesgos de los hurtos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicleta en Bucaramanga. Uno de los casos más graves ocurrió el 10 de julio de 2026 en el barrio La Universidad, sector cercano a Comuneros, donde una adulta mayor de 84 años murió semanas después de ser víctima de un violento intento de robo de su bolso.

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La víctima fue identificada como Raquel Guerrero. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, un hombre que se movilizaba en motocicleta intentó arrebatarle sus pertenencias cuando ella llegaba a su residencia. Durante el forcejeo, la mujer cayó al pavimento y fue arrastrada, lo que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo y una hemorragia intracraneal.

Guerrero permaneció hospitalizada durante varias semanas y falleció el 22 de agosto como consecuencia de las lesiones sufridas. El responsable, Juan Carlos Ortiz Flórez, fue condenado en septiembre a 17 años y 5 meses de prisión, luego de aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado tentado y porte de armas de fuego.

Aunque se trata de hechos diferentes, ambos casos tienen un elemento en común: las víctimas fueron derribadas y arrastradas durante intentos de hurto de sus pertenencias, con consecuencias que pueden comprometer seriamente su integridad física.