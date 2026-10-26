Había viajado sin escoltas: revelan detalles del crimen contra exsecretario de Gobierno de Cúcuta

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y exoficial de la Policía Nacional, continúa bajo investigación de las autoridades en Norte de Santander. El funcionario fue atacado a tiros cuando se movilizaba por el Anillo Vial, en jurisdicción del corregimiento El Pórtico, zona rural de la capital nortesantandereana.

En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, entregó nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon el homicidio y confirmó que la víctima había viajado a Cúcuta sin su esquema de seguridad, debido a una situación familiar.

Publicidad

Miguel Castellanos había viajado a Cúcuta por una emergencia familiar

De acuerdo con las primeras hipótesis conocidas por las autoridades, Castellanos se encontraba en otra ciudad de Colombia y decidió trasladarse a Cúcuta porque su hermano estaba hospitalizado y debía someterse a una intervención quirúrgica.

Quintero explicó que el exfuncionario viajó en avión durante la tarde para atender personalmente la situación familiar, mientras sus escoltas emprendían el recorrido por carretera. Por esa razón, al momento del ataque, se encontraba sin el acompañamiento de su esquema de seguridad.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Él iba únicamente con su hijo”, señaló el secretario de Seguridad departamental al referirse a las circunstancias en las que se movilizaba Castellanos cuando fue interceptado por los responsables del crimen.

Publicidad

Según explicó Quintero, el esquema de seguridad habría estado llegando desde otra ciudad por vía terrestre. Las autoridades deberán establecer si esta circunstancia tuvo alguna relación con la planeación o ejecución del homicidio.

Así ocurrió el ataque sicarial contra Miguel Castellanos

El crimen se registró cuando Castellanos se desplazaba desde el municipio de Los Patios hacia el sector de El Pórtico, por el Anillo Vial de Cúcuta. De acuerdo con la información preliminar entregada por el secretario de Seguridad, el exfuncionario viajaba acompañado de su hijo.

Publicidad

Quintero relató que una motocicleta se acercó a la camioneta en la que se movilizaba la víctima y la golpeó. Ante esta situación, Castellanos detuvo el vehículo y descendió para hablar con la persona que lo había impactado.

“Él frenó y descendió del vehículo para hablar con la persona y establecer qué había ocurrido. En ese momento, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades”, explicó el funcionario en diálogo con Recap Blu.

La secuencia descrita por Quintero hace parte de la información preliminar conocida tras el homicidio. Las autoridades adelantan las investigaciones para reconstruir lo sucedido, identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque.

Publicidad

Investigan si hubo seguimiento previo al exsecretario de Gobierno

Una de las cuestiones que deberán esclarecer los organismos de policía judicial es si los responsables hicieron seguimiento a los movimientos de Miguel Castellanos antes de cometer el crimen.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander consideró que las circunstancias del ataque podrían indicar una preparación previa. Sin embargo, aclaró que corresponde a las autoridades judiciales determinar si existió vigilancia sobre la víctima y cómo se habría planeado el homicidio.

Publicidad

“Por las circunstancias en las que ocurrió el hecho, podría pensarse que los responsables tenían algún tipo de seguimiento o habían planeado el ataque. No parece tratarse de una situación fortuita, pero serán las autoridades las encargadas de establecerlo”, manifestó Quintero.

El funcionario también señaló que, desde la Secretaría de Seguridad departamental, no tenían información que permitiera confirmar si Castellanos había recibido amenazas antes del asesinato. No obstante, reiteró que el exsecretario contaba con un esquema de seguridad.

Publicidad

Frente a los posibles móviles del crimen, Quintero insistió en que todavía era prematuro establecer una hipótesis definitiva. La investigación deberá determinar si hubo amenazas, seguimientos u otras circunstancias que expliquen el ataque.

Anillo Vial de Cúcuta, el lugar donde ocurrió el homicidio

Quintero también se refirió a las condiciones de seguridad del sector donde fue asesinado Castellanos. Explicó que el Anillo Vial es una carretera utilizada para desviar el tránsito, especialmente el transporte de carga, y evitar su ingreso a la ciudad.

Publicidad

“Es una carretera rápida y bastante oscura, y tenemos que ser conscientes de esas condiciones”, afirmó el secretario de Seguridad, quien agregó que, según la información que conocía, Castellanos transitaba por ese corredor porque vivía cerca de la zona.

Las autoridades deberán establecer si las características del lugar incidieron en las condiciones en las que se produjo el ataque. Entretanto, continúan las labores investigativas en Cúcuta y sus alrededores.

Gobernación ofrece recompensa de hasta $50 millones

Tras el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para obtener información que permita esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Publicidad

“Desde la Gobernación de Norte de Santander rechazamos estos actos violentos y ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables”, expresó Quintero.

El secretario de Seguridad indicó que, tras conocerse el crimen, se encontraba reunido con las autoridades, que adelantaban procedimientos en Cúcuta y sus alrededores para avanzar en la investigación.

Publicidad

Miguel Castellanos y su trayectoria en la Policía Nacional

George Quintero también recordó la relación personal y profesional que mantuvo con Castellanos, con quien compartió su paso por la Policía Nacional antes de coincidir nuevamente en escenarios de la administración pública.

El funcionario destacó que ambos conservaron una relación cercana y que habían hablado pocos días antes del homicidio. Según contó, Castellanos estaba trabajando en una propuesta relacionada con la instalación de cámaras de seguridad para Cúcuta.

“Hace menos de dos días habíamos hablado. Miguel estaba muy comprometido con un proyecto de instalación de cámaras de seguridad, que hacía parte de sus propuestas para la Alcaldía de Cúcuta”, relató.

Publicidad

Quintero lamentó la muerte de quien fuera su compañero en la institución policial y rechazó el hecho violento. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer quiénes estuvieron detrás del ataque contra el exsecretario de Gobierno.