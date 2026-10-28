Final Sudamericana en Barranquilla: ocupación hotelera ya alcanza el 87% para esa fecha

Apenas este miércoles se está habilitando la boletería para los hinchas que deseen asistir a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla y, mucho antes de comprar su entrada, los aficionados comenzaron a hacer sus reservas en los hoteles de la ciudad para el próximo 21 de noviembre, fecha de este importante encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

En Barranquilla, hay más de 300 hoteles con Registro Nacional de Turismo, además de viviendas que ofrecen ventas cortas, y lo que estima Cotelco es que la ocupación hotelera para ese fin de semana del partido podría alcanzar el 100%, teniendo en cuenta la cantidad de reservas que ya se han concretado.

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"Nosotros en la encuesta que hicimos ayer (martes) notamos que la ocupación ya está en un 87% para esa fecha. La gente igual sigue llamando y reservando, en algunos hoteles quedan pocos cupos, por eso es que decimos que vamos a estar al 100%, eso es lo más seguro", indicó Mario Muvdi, presidente de Cotelco Atlántico.

Vuelos directos de Buenos Aires a Barranquilla

Para el próximo 21 de noviembre también habrá cuatro vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla. El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Char, durante una reunión que sostuvo con Érika Zarante, CEO de la aerolínea Latam, a quien le agradeció la habilitación de esta ruta, que permitirá traer a los hinchas argentinos directo a la ciudad.

La remodelación del estadio Metropolitano está lista prácticamente y para esa fecha será reinaugurado como el Supermetro, con una ampliación de su capacidad a 60.000 sillas, pantallas led en su fachada y modernas instalaciones para los jugadores y asistentes.