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Final Sudamericana en Barranquilla: ocupación hotelera ya alcanza el 87% para esa fecha

Además, se han habilitado cuatro vuelos directos desde Buenos Aires hasta Barranquilla para el 21 de noviembre, fecha del partido.

Nuevo Metropolitano de Barranquilla.jpg
Nuevo Metropolitano de Barranquilla.
Foto: X @AlejandroChar
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Apenas este miércoles se está habilitando la boletería para los hinchas que deseen asistir a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla y, mucho antes de comprar su entrada, los aficionados comenzaron a hacer sus reservas en los hoteles de la ciudad para el próximo 21 de noviembre, fecha de este importante encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

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En Barranquilla, hay más de 300 hoteles con Registro Nacional de Turismo, además de viviendas que ofrecen ventas cortas, y lo que estima Cotelco es que la ocupación hotelera para ese fin de semana del partido podría alcanzar el 100%, teniendo en cuenta la cantidad de reservas que ya se han concretado.

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"Nosotros en la encuesta que hicimos ayer (martes) notamos que la ocupación ya está en un 87% para esa fecha. La gente igual sigue llamando y reservando, en algunos hoteles quedan pocos cupos, por eso es que decimos que vamos a estar al 100%, eso es lo más seguro", indicó Mario Muvdi, presidente de Cotelco Atlántico.

Vuelos directos de Buenos Aires a Barranquilla

Para el próximo 21 de noviembre también habrá cuatro vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla. El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Char, durante una reunión que sostuvo con Érika Zarante, CEO de la aerolínea Latam, a quien le agradeció la habilitación de esta ruta, que permitirá traer a los hinchas argentinos directo a la ciudad.

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La remodelación del estadio Metropolitano está lista prácticamente y para esa fecha será reinaugurado como el Supermetro, con una ampliación de su capacidad a 60.000 sillas, pantallas led en su fachada y modernas instalaciones para los jugadores y asistentes.

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