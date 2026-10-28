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Ganadores de los Premios de Cultura 2025 protestan en La Guajira por incumplimiento en pagos

Los gestores culturales se tomaron las instalaciones de la Gobernación con un plantón para exigir el pago de sus reconocimientos.

Protesta gestores culturales Soledad.jpg
Plantón en la Gobernación de La Guajira.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Desde este martes, un grupo de gestores culturales permanece apostado con vallas y pancartas en la entrada de la Gobernación de La Guajira para llamar la atención de esta autoridad y exigirle que cumpla con los reconocimientos pendientes a los ganadores de los Premios Departamentales de Cultura 2025.

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Los manifestantes, quienes pasaron la noche bajo lluvia a las afueras de la Gobernación, denuncian que los nombres de los ganadores fueron revelados con bombos y platillos durante una gala en diciembre pasado, sin embargo, aún no reciben los premios prometidos en cada convocatoria.

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Uno de los que espera su pago es el realizador audiovisual Eduardo Hernández, quien ganó en la categoría de Periodismo Cultural con una nota sobre una comunidad wayúu en Maicao. Él afirma que les prometieron premios hasta de 10 millones de pesos y, a la fecha, no han recibido ni el documento que los acredita como ganadores.

"Hasta el día de hoy no nos han dado el acto administrativo, que es la resolución de ganadores, y tampoco nos han querido dar información sobre el dinero, si existe o no existe, y dónde se encuentra este recurso asignado para esta convocatoria", expresó Hernández.

Los ganadores advierten que alistarán una demanda para exigir sus reconocimientos a la Gobernación y al Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de La Guajira, quienes estuvieron a cargo de los premios.

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