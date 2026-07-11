La Guajira tiene los mejores vientos del país para practicar Kitesurf

La intensidad, constancia y calidad de los vientos de La Guajira han convertido a este departamento del país en la mejor zona de Colombia para practicar kitesurf, un deporte extremo que consiste en deslizarse sobre el agua en una tabla mientras una cometa arrastra con la fuerza del viento al deportista que va sujeto a un arnés.

“Las condiciones son diferentes exigentes a los que nosotros navegamos es desafiante el lugar, pero a la vez muy interesante venir y practicar el deporte aquí en La Guajira”, dijo Lizeth Loaiza, una mujer que practica este deporte en las playas de Mayapo, jurisdicción del municipio de Manaure.

Cerca de 100 deportistas se reunieron en las playas de Mayapo para participar del Mayapo Fest, un evento que busca impulsar el kitesurf en este departamento.

“Esta playa es hermosa, viento constante, casi todo el año, una playa gigante con todo el espacio y con todos los profesionales y bueno siempre hay un parche lindo aquí para disfrutar así que vengan a La Guajira”, dijo Jazmín Ruf, una kitesurfista alemana que disfrutaba de las playas de Mayapo.



Los vientos en Mayapo han alcanzado entre los 30 y los 60 kilómetros por hora, en el Cabo de La Vela tienen registro de vientos hasta de 70 kilómetros por hora y en Punta Gallinas están entre 37 y 60 kilómetros por hora.

Los organizadores del Mayapo Fest y la Gobernación de La Guajira tejen alianzas para demostrar que este depa se consolida como el lugar de los mejores vientos del país para este tipo de deportes y para la generación de energía eólica.

“El viento guajiro mueve también lo que es la gastronomía, durante estos encuentros tenemos ferias, precisamente que buscan llevar la comida típica muestras culturales en el evento y claramente apoyo más a los jóvenes por medio de la Liga de La Guajira ”, dijo Martín Vega, organizador del evento que reúne a los amantes del Kitesurf.

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La Guajira es un departamento que confirma que aquí el viento mueve la economía, atrae visitantes y abre nuevas oportunidades para una comunidad que hoy navega hacia un futuro lleno de posibilidades.

