Tragedia en Magdalena: dos niñas murieron arrolladas cuando conducían una moto eléctrica

En una vía del municipio de Fundación, Magdalena, quedaron sin vida las hermanas Scarleth Sophia, de 9 años, y Sharloth Nicolle Fontalvo Dávila, de 13, tras ser víctimas de un accidente de tránsito cuando se movilizaban en una moto eléctrica.

Las menores, estudiantes de la Institución Educativa 23 de Febrero, transitaban solas por una calle del barrio Paz del Río la noche de este martes, cuando de un momento a otro perdieron el equilibrio y cayeron sobre la vía.

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Al parecer, la hermana mayor era la que conducía la moto y la más pequeña viajaba de parrillera. Ambas terminaron en el suelo y en cuestión de segundos fueron arrolladas por una volqueta, impacto que las dejó sin vida de inmediato.

El conductor de este vehículo pesado se presentó voluntariamente ante las autoridades, quienes investigan las circunstancias que rodean este accidente.



La Policía, a su vez, hizo un llamado a los padres de familia.

"Padres, supervisen las actividades de sus hijos, conozcan los riesgos a los que se exponen y eviten que conduzcan vehículos para los cuales no cuentan con la edad ni con las condiciones legales y de seguridad necesarias”.

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La alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade, lamentó lo sucedido y dispuso acompañamiento y apoyo institucional, tanto a la familia como a la comunidad educativa afectada por estos hechos.