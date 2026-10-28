En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tragedia en Magdalena: dos niñas murieron arrolladas cuando conducían una moto eléctrica

Tragedia en Magdalena: dos niñas murieron arrolladas cuando conducían una moto eléctrica

Las hermanas, de 9 y 13 años, perdieron el equilibrio del vehículo, cayeron sobre la carretera y fueron impactadas por una volqueta.

Volqueta accidente Fundación.jpg
Lugar del accidente.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

En una vía del municipio de Fundación, Magdalena, quedaron sin vida las hermanas Scarleth Sophia, de 9 años, y Sharloth Nicolle Fontalvo Dávila, de 13, tras ser víctimas de un accidente de tránsito cuando se movilizaban en una moto eléctrica.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Las menores, estudiantes de la Institución Educativa 23 de Febrero, transitaban solas por una calle del barrio Paz del Río la noche de este martes, cuando de un momento a otro perdieron el equilibrio y cayeron sobre la vía.

Últimas noticias

Recibo de Air-e.jpg
Caribe

Aumento en la tarifa de energía responde a las necesidades de operación frente a El Niño: Air-e

Kbeto Zuleta.
Caribe

Kbeto Zuleta llega a Barranquilla en avión ambulancia; sigue en UCI tras siniestro vial

Publicidad

Al parecer, la hermana mayor era la que conducía la moto y la más pequeña viajaba de parrillera. Ambas terminaron en el suelo y en cuestión de segundos fueron arrolladas por una volqueta, impacto que las dejó sin vida de inmediato.

El conductor de este vehículo pesado se presentó voluntariamente ante las autoridades, quienes investigan las circunstancias que rodean este accidente.

La Policía, a su vez, hizo un llamado a los padres de familia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Padres, supervisen las actividades de sus hijos, conozcan los riesgos a los que se exponen y eviten que conduzcan vehículos para los cuales no cuentan con la edad ni con las condiciones legales y de seguridad necesarias”.

Publicidad

La alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade, lamentó lo sucedido y dispuso acompañamiento y apoyo institucional, tanto a la familia como a la comunidad educativa afectada por estos hechos.

Relacionados

Noticias de hoy

Magdalena

Publicidad

Publicidad

Publicidad