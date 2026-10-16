Crece la movilidad eléctrica en Antioquia: matrículas de vehículos ecológicos incrementan un 200 %

La transición hacia la movilidad eléctrica e híbrida vive un momento de aceleración sin precedentes en Antioquia. De acuerdo con informes más reciente de matrículas de la ANDI y Fenalco, la venta y registro de vehículos con tecnologías electrificadas registró un incremento superior al 200 % en el departamento durante el mes de septiembre de 2026, consolidando a la región por encima de los promedios de crecimiento a nivel nacional.

El reporte gremial revela que en el segmento de vehículos totalmente eléctricos se matricularon 1.539 unidades en Antioquia durante septiembre, frente a las 487 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un disparo del 216 %. En el acumulado de enero a septiembre de 2026, el departamento alcanzó las 10.759 matrículas eléctricas, reflejando un repunte del 295,3 % frente al año 2025, mercado que viene siendo liderado en el país por marcas como Tesla, BYD y Chery.

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"Si miramos el acumulado para nuestro departamento, encontramos que también está por encima del promedio nacional con una variación positiva del 52.1%. Recordemos que la variación acumulada nacional es del 42.1%", afirmó la directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal.

Este auge de la electrificación plantea además un debate entre los usuarios sobre la relación costo-beneficio en la adquisición y mantenimiento de estos automotores frente a los vehículos de combustión tradicional. Aunque la inversión inicial en la compra de un carro o moto eléctrica suele ser más elevada, voceros del sector automotor destacan que los costos operativos diarios de mantenimiento mecánico son significativamente menores, al prescindir de lubricantes, filtros y componentes de fricción interna propios de los motores a gasolina.



Marcas de vehículos eléctricos más vendidas en Antioquia

A la par con los eléctricos puros, las tecnologías híbridas mantienen un crecimiento sostenido en el Valle de Aburrá. En septiembre se matricularon 2.011 vehículos híbridos en Antioquia, marcando un aumento del 63 % respecto al mismo mes de 2025. En el acumulado del año, la región suma 13.327 unidades matriculadas en este segmento, con marcas como Toyota, Suzuki y Kia encabezando la participación en las salas de venta.

En términos generales, el mercado automotor de vehículos nuevos de todas las tecnologías acumuló 47.924 matrículas en Antioquia entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento global del 52,1 %, dinámica impulsada en gran medida por la oferta de nuevas marcas electrificadas y las exenciones tributarias o de restricción vehicular vigentes en la subregión.