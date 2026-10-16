Los carros cada vez parecen más computadores: nueva tecnología que llega a vehículos Renault

Los carros están dejando de ser máquinas controladas principalmente por componentes mecánicos para convertirse en plataformas digitales que dependen cada vez más del software. Esa transformación ya está llegando a los vehículos comerciales de Renault, que incorporarán una tecnología desarrollada por LG para integrar las funciones de información y entretenimiento en una misma solución.

La tecnología fue seleccionada para la nueva Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrica, uno de los modelos de la marca francesa que incorpora una arquitectura de vehículo definido por software (SDV, por sus siglas en inglés). Se trata del primer vehículo comercial producido en serie por Renault Group construido sobre esta arquitectura y fue reconocido con el premio International Van of the Year.

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La solución de LG integra el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento, dos componentes que tradicionalmente han funcionado de manera separada. Con esta integración, el conductor puede consultar información relacionada con la conducción y acceder a funciones como la navegación y los contenidos multimedia desde un entorno tecnológico unificado.

Logo Renault Foto: Unsplash

¿Qué cambia con los vehículos definidos por software?

La principal diferencia está en la manera en que se desarrollan y actualizan las funciones del vehículo. En lugar de depender exclusivamente de unidades electrónicas independientes, los SDV utilizan una arquitectura de software más centralizada y sistemas informáticos de alto rendimiento para gestionar distintas funciones.



Este enfoque permite modificar o incorporar determinadas capacidades mediante actualizaciones de software inalámbricas, conocidas como over the air (OTA), sin que cada cambio dependa necesariamente de una intervención física en el vehículo.

La integración de sistemas también puede reducir la cantidad de componentes necesarios y contribuir a disminuir los costos de desarrollo y producción. Además, facilita que distintas funciones digitales compartan una misma plataforma tecnológica.

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La solución para la Trafic Furgón E-Tech eléctrica hace parte de la relación que LG mantiene con Renault en el desarrollo de tecnologías para vehículos. La compañía surcoreana ha trabajado anteriormente con el fabricante francés y ha recibido reconocimientos por sus soluciones automotrices en 2014, 2017 y 2020. En 2021, también desarrolló un sistema de infoentretenimiento para vehículos basado en Android.

La apuesta por los vehículos definidos por software refleja un cambio en la industria automotriz: además de motores, baterías y sistemas de seguridad, los fabricantes compiten por ofrecer plataformas digitales capaces de integrar funciones, recibir actualizaciones y evolucionar durante la vida útil del vehículo.